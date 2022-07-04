Sedat Peker'den art arda yeni paylaşımlar: Demirören'e tarih verdi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:40

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter'daki 'Deli Çavuş' hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Sedat Peker, son olarak Demirören ile ilgili iddialar ortaya atarken Salı gününü işaret etti.

Peker'in tweetleri şu şekilde:

"1- Lan pambıkören seni unutacağımı mı zannettin? Artık sen benim ahiretliğimsin. Süslü sülü, derin mehmet, sadatcılar ve sen benim ahiretliklerimsiniz. Ancak şimdi işim seninle, seni öyle mahvedecem ki tüm dünyaya ibret olacak. Ancak rahat ol cinsel konular yok.

2- Nihat Genç abiyi severim. Bugün yazısını okudum, çok üzüldüm. Senin yaptıklarını ben anlatınca gece boyunca kabus görmüş. Naneleri sen yiyorsun, kabus görmek de başkalarına kalıyor. Lan pambıkörenin kemiklik köpekleri salı akşamını bekleyin.

1- Lan pambıkören seni unutacağımı mı zannettin? Artık sen benim ahiretliğimsin. Süslü sülü, derin mehmet, sadatcılar ve sen benim ahiretliklerimsiniz. Ancak şimdi işim seninle, seni öyle mahvedecem ki tüm dünyaya ibret olacak. Ancak rahat ol cinsel konular yok. — Deli Çavuş (@delicavus_nth) July 3, 2022

3-Patronunuzun nasıl bir suç örgütü lideri olduğunu biraz daha dinleyeceksiniz. pambıkören devir değişince yurt dışına kaçmak için yaptığın planları biliyorum. Hangi ülkelere ne kadar para çıkarıp oralarda ne yatırımlara girdiğini biliyorum. Ayrıca getirdiğin…

4-…gazları gümrüklerde nasıl kalem oynatarak ülkeyi nasıl milyarlarca zarara soktuğunu biliyorum. 7-8 sene önce yeni genel müdür adayınız babanla beraberken, sen geldiğinde seni tanıştırırken söylemişti ya “Bu da benim mongol oğlum” diye, sen mongol kardeşlerimize…

5-… kurban olasın. Pudra şekerli alemlerini anlatmayacam, çünkü özel hayata giriyor. Bazı entellektüel takılan tipler beni suçlamışlar. “Bu yaptıkları olmadı”demişler. Onlara tek sözüm: ulan k…ler, 5 yaşında kız çocuğuma silah çektiklerinde bu olmadı dediniz mi?

6- Suç örgütü davasından bütün herkes tahliye olduğu halde neden haber yapmıyorsunuz? Bu adaletsizlik dediniz mi? Avukat olan eşimi tüfekle ittiklerinde bir anneye bu yapılmaz dediniz mi? Ulan belki siz k…pe değilsiniz ancak geleceğin k…pe adaylarısınız.

7- pambıkören pambığı sana tıkıyacam oğlum. Ulan siz bana neler ettiniz? Nihat Genç abi kabus görüyor diye senin diğer hikayelerine girmeyecem. Ama seni rezil edecem. Yarım oda dolusu sizle ilgili evrak var. Her an onları okuyorum. Artık sen de benim ahiretliğimsin…

8-…Ne sülü’den vazgeçerim ne de senden. Bu fetöcü kanallar topyekün bana saldırıya geçtiler. Kıskanıyorsunuz beni değil mi? O kadar adam hiçbir bok yapamıyorsunuz (Cevheri Güven hariç o milli tehlike). Ancak onunla da işim var. Göreceğiz bakalım el mi yaman…

9-… bey mi yaman. Şu an görüştüğüm bazı arkadaşların geçmişte benimle ilgili söylediklerini paylaşıp beni dolduruşa getiremezsiniz. Çünkü ben Psikiyatrist Prof. Dr. Sedat Peker’im. Benim sinirlerim çelikten. Beni kızdıramazsınız. Ancak eğer kaşınmaya devam ederseniz iki kelime…

10-… söylerim sinir uçlarınıza dokunurum. Sizi hasta yaparım. Lan ahiretlikler sizi unutmam. Pambığı hazırladım, tasmalar hazır. Köçek elbiselerinizi de getirttim. Bakın gördünüz mü ne yaparsanız yapın…

11- …beni sinirlendiremezsiniz. Ayrıca fake hesaplardan varlığı ile onur duyduğum Yılmaz Özdil abiyi dolduruşa getirerek benle ilgili iyi şeyler söylemesini engelleyemezsiniz. Çünkü Yılmaz Özdil abi beni değil gösterdiğim duruşu destekliyor. pambıkören salı akşamını bekle."

Editör notu: Yazım hataları kişiye aittir, metin olduğu gibi aktarılmıştır.