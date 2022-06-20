Demir fiyatlarında Çin düşüşü
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları ülkede çelik kullanımında sert düşüş yaşanacağına yönelik endişelerin artmasıyla Dalian'da yüzde 10'dan fazla, Singapur'da ise yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.
Piyasalar, Çin'de kontrol altına alınamayan koronavirüs salgını, yağışların inşaat sektörünü yavaşlatması, düşük talep nedeniyle stoklarda yaşanan artışlar ve fabrikaların düşük kârlılığı nedeniyle endişeli.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 10.8 gerileyerek 16 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviye olan ton başına 747.5 yuandan (111.74 dolar) işlem gördü.
Singapur borsasında Temmuz vadeli demir cevheri kontratı yüzde 7.7 değer kaybederek 110.75 dolar seviyesini gördü.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 7.7 gerilerken sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 7.9 geriledi.
Paslanmaz çelik fiyatları ise düşüş trendinin tersinde seyrederek yüzde 1.5 yükseldi.
Dalian'da kok kömürü yüzde 11.2, kok ise yüzde 11.4 değer kaybetti.
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