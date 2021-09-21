Demirören 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak için bankalarla görüşüyor

21 Eylül 2021 Salı, 12:59

Demirören Holding’in, Doğan Medya grubunu satın almak için Ziraat Bankası’ndan aldığı kredinin akıbetine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bloomberg, "Türkiye'nin en büyük medya imparatorluğunun sahibi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadık bir grup" olarak bahsedilen Demirören Grubu'nun çeşitli gazete ve televizyon kanallarını satın almak için kullandığı fonları da içeren yaklaşık 1,5 milyar dolarlık krediyi yeniden yapılandırmak için görüştüğünü yazdı.

"ETKİNLİĞİNİ KAYBETTİ"

Ercan Ersoy ve Aslı Kandemir’in konuya yakın kaynaklara dayandırdıklarına göre, Demirören Holding yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşüyor.

Söz konusu kredi borcu içinde, Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya’yı satın alma için çekilen yaklaşık 700 milyon dolarlık dolarlık kredinin de bulunduğu, borcun birikmiş faizlerle birlikte 850 milyon dolara ulaştığı da belirtildi.

"Ülkenin en büyük borç vereni" şeklinde bahsedilen TC Ziraat Bankası A.Ş.'nin desteğiyle Demirören Holding'in, 2018'de, Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk gibi hükümete karşı önyargı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Doğan Şirketler Grubu Holding'ne 2018'de yaklaşık 1 milyar dolar ödediğini hatırlatıldı.

Haberde aryıca "Bir zamanlar Türkiye'nin en kârlı ve popüler yayınları arasında yer alan Hürriyet, Demirören'in iktidara gelmesi ve onu etkili bir şekilde hükümet sözcüsü haline getirmesinden bu yana etkinliğini kaybetttiği görüldü" ifadelerine yer verildi.