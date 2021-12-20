Demirören'in Azerbaycan yatırımına hükümet ortak oldu

20 Aralık 2021 Pazartesi, 11:42

Türkiye'nin Azerbaycan'a, 2020'deki 44 günlük Karabağ Savaşı'nda işgal altındaki topraklarını geri kazanmasındaki yardımlarının ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde büyük ilerleme kaydedildi. Karabağ'ın yeniden inşasında Kolin, Kalyon, Cengiz, Tekfen Holding gibi büyük sermayenin aldığı önemli roller, iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla büyümesine sebep oldu.

Yıldırım Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda olduğu Demirören Holding de Azerbaycan piyasasına sert giriş yapan şirketlerin başında geliyor. Buna göre, Azerbaycan'ın kamu şirketi Azerlotereya'yı bünyesine katan holdingin, ülkedeki yeni hedefi sağlık sektörü oldu.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Demirören Holding'in Azerbaycan'daki 40 milyon dolarlık yatırımına, Azerbaycan Hükümeti de ortak olacak.

PİRALLAHİ ADASI'NDA ÜRETİM YAPILACAK

Azerbaycan'da bir ilaç tesisi kuracağı söylenen Demirören Holding'in dev yatırımı için Bakü Yönetimi de harekete geçti. Buna göre hükümet Demirören'e, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki en büyük adası olan petrol yatağı Pirallahi Adası'ndaki 50 hektarlık sanayi parkında bir yer tahsis edeceği iddia edildi.

Azerbaycan Hükümeti'ne ait Azerbaycan Yatırım Şirketi de Demirören'in bu yatırımına eşlik edecek. 50 kişinin istihdam edilmesi planlanan bu yatırımda, yerel üniversitelerdeki araştırma programlarının gelişmesine ve ilgili endüstrilerin gelişime destek bulacağına ilişkin öngörüler de ön mutabakat anlaşmasında yer alıyor.

İLK YATIRIMI RUSLAR YAPMIŞTI

Demirören Holding’in Pirallahi Adası’nda yapacağı yatırımda ortaklık yapacağı Azerbaycan Yatırım Şirketi, Mart 2006'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kuruldu. Şirketin tüm hisseleri Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'ne ait.

Ekonomi Bakanlığı tarafından atanan Denetim Kurulu tarafından yönetilen şirket, Azerbaycan’ın petrol dışı sektörüne sermaye yatırımlarından biri. Şu ana kadar 13 projede yer alan şirket, süt, tohum, tuz, çimento, gemi yapım, tarım araçları gibi alanlarda üretim yapıyor. Şirketin toplam yatırımı ise 130 milyon dolar civarında. Bir hatırlatma daha. Pirallahi Endüstri Parkı’nda 2019’da ilk ilaç fabrikasını Ruslar kurmuştu.

Rus R-Pharm’ın yine Azerbaycan Yatırım Şirketi ile yaptığı ortak yatırımla kurulan “Diamed Co” adlı ilaç şirketi 650 kişiye istihdam sağlıyor. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Oreshkin ve R-Pharm Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Repik’in de açılışına katıldığı tesis, 4.6 hektarlık alana kurulu ve 74 milyon dolarlık yatırımla hayata geçmişti.