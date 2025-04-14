Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!
Haber Merkezi
14 Nisan 2025 Pazartesi, 15:04
Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ek gümrük tarifeleri, Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede borsalarda sert düşüşlere neden oldu.

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, hem yurtiçindeki hem de uluslararası yatırımları bulunan Türk milyarderlerin servetlerini doğrudan etkilerken, Forbes Dergisi’nin yayımladığı Türk milyarderler listesi de önemli ölçüde değişti.

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

KOÇ AİLESİ YILLAR SONRA İLK 5’İN DIŞINDA

Listede dikkat çeken en büyük değişimlerden biri, uzun yıllar sonra Koç ailesinden hiçbir ismin Türkiye’nin en zengin ilk 5 kişisi arasında yer alamaması oldu.

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

Kısa süre önceye kadar milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunan İpek Kıraç ve Semahat Sevim Arsel, borsadaki hareketlilik sonrası ilk 5 dışında kaldı.

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

SIRALAMADA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞLER

Öte yandan listede hızla yükselen yeni isimler de öne çıktı. Büyük çaplı yatırımlar ve döviz kurlarındaki hareketlilik bazı iş insanlarının servetini artırırken listeyi baştan sona değiştirdi.

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

Türkiye’nin en zengin 10 iş insanı listesi son gelişmelerle birlikte şu şekilde:

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

10- Hamdi Ulukaya (2,3 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

9- Mustafa Rahmi Koç (2,4 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

8- Filiz Şahenk (2,6 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

7- Semahat Sevim Arsel (2,7 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

6- İpek Kıraç (2,7 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

5- Ferit Faik Şahenk (2,8 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

4- Mehmet Sinan Tara (2,8 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

3- Erman Ilıcak (3 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

2- Şaban Cemil Kazancı (4,2 milyar dolar)

Donald Trump'ın gümrük vergileri piyasaları sarstı: Türkiye'nin en zengin 10 kişisi sıralaması değişti!

1- Murat Ülker (5,4 milyar dolar)

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