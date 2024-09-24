Demiryolu emekçilerinden ücret dengesizliğine tepki: 'Çocuklarımızı okula yollayamıyoruz'
TCDD Halkapınar Lokomotif Bakım Atölyesi'nde çalışan demiryolu emekçileri, vergi adaletsizliği ve kamuda ücret dengesizliğine dikkat çekmek için eylem düzenledi. Emekçiler, aldıkları maaşlarla temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve çocuklarını okula yollamakta zorlandıklarını ifade etti.
TCDD Halkapınar Lokomotif Bakım Atölyesi'nde çalışan demiryolu emekçileri, vergi adaletsizliği ve kamuda ücret dengesizliğine dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi. Emekçiler, aldıkları maaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Demiryolu emekçisi Yaşar Mehmet Kılıç, asgari ücret seviyesinde maaşlar aldıklarını ve ağır iş yükü altında çalıştıklarını ifade etti. Geçim sıkıntısı nedeniyle gençlerin evlenmekte bile tereddüt yaşadığını söyledi.
Diğer bir emekçi Hakan Erulu, kamu sektöründe çalışmanın artık bir ayrıcalık olmadığını vurguladı. Çocuklarını okutmakta zorluk çektiğini dile getiren Erulu, "Çocuklarımızı okula yollayamıyoruz" diyerek yaşadığı sıkıntıyı aktardı. Yaşam standartlarının düşmesiyle birlikte emekli olduktan sonra ek iş yapmayı düşündüğünü de ekledi.
Taşeron çalışan Şaban Yağmur, kadro talebinde bulunarak sözleşmelerinin uzun vadeli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Üç çocuğunun okul masraflarının kendisini zorladığını ifade eden Yağmur, temel ihtiyaçlarını bile karşılamada zorluk yaşadıklarını vurguladı. Emekçiler, haklarını almak için mücadele edeceklerini ve seslerini duyurmak için eylemlerine devam edeceklerini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Para tasarrufunda en iyi 3 burç...
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia