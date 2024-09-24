Demiryolu emekçilerinden ücret dengesizliğine tepki: 'Çocuklarımızı okula yollayamıyoruz'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:06

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:06

TCDD Halkapınar Lokomotif Bakım Atölyesi'nde çalışan demiryolu emekçileri, vergi adaletsizliği ve kamuda ücret dengesizliğine dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi. Emekçiler, aldıkları maaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Demiryolu emekçisi Yaşar Mehmet Kılıç, asgari ücret seviyesinde maaşlar aldıklarını ve ağır iş yükü altında çalıştıklarını ifade etti. Geçim sıkıntısı nedeniyle gençlerin evlenmekte bile tereddüt yaşadığını söyledi.

Diğer bir emekçi Hakan Erulu, kamu sektöründe çalışmanın artık bir ayrıcalık olmadığını vurguladı. Çocuklarını okutmakta zorluk çektiğini dile getiren Erulu, "Çocuklarımızı okula yollayamıyoruz" diyerek yaşadığı sıkıntıyı aktardı. Yaşam standartlarının düşmesiyle birlikte emekli olduktan sonra ek iş yapmayı düşündüğünü de ekledi.

Taşeron çalışan Şaban Yağmur, kadro talebinde bulunarak sözleşmelerinin uzun vadeli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Üç çocuğunun okul masraflarının kendisini zorladığını ifade eden Yağmur, temel ihtiyaçlarını bile karşılamada zorluk yaşadıklarını vurguladı. Emekçiler, haklarını almak için mücadele edeceklerini ve seslerini duyurmak için eylemlerine devam edeceklerini belirtti.