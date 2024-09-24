Türk-İş'ten 'Geçinemiyoruz' eylemi: "Halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmekte"

Yayınlanma: 24.09.2024 - 12:16

Güncelleme: 24.09.2024 - 12:16

Burdur’da Türk-İş’e bağlı sendikalar ülke genelindeki “zordayız, geçinemiyoruz” eylemleri kapsamında bir araya gelerek iş yerlerinde bir saatlik oturma eylemi yaptı. Türk-İş’e bağlı Şeker-İş Sendikası üyeleri de Burdur Şeker Fabrikası önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde işçiler “Sefalete teslim olmayacağız”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” ve “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atarak taleplerini dile getirdiler.

"EKONOMİK KRİZİN BEDELİNİ İŞÇİLER ÖDEMEYECEK"

Türk-İş Burdur İl Temsilcisi Mustafa Onay yaptığı konuşmada hayat pahalılığı, satın alma gücündeki düşüş, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalışma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunların işçilerin yaşam koşullarını her geçen gün zorlaştırdığını vurguladı. Onay, "Mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. İşçiler olarak ekonomik krizin bedelini ödemeyeceğiz. Sabırlı olmamız istendi ama artık bıçak kemiğe dayandı. Sesimizi duyurmak için meydanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Onay, ayrıca işçi haklarının giderek erozyona uğradığına dikkat çekti. “Markete, pazara, her yere zam geliyor. Dün aldığımızı bugün aynı fiyata alamaz hale geldik. Büyük şehirlerde ev kiraları asgari ücretin üzerine çıktı. Okullar açıldı, eğitim masrafları karşılanamaz durumda. Önümüz kış, işçisi, emeklisi kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor” diyerek, ekonomik krizle birlikte işçilerin artan sorunlarını özetledi.

"AZDAN KAZANANDAN AZ ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINMALI"

Vergi sistemine de değinen Onay, işçilerin ağır vergi yükü altında ezildiğini ve bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini belirtti. “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli ve işçilerin üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli” dedi.

Kıdem tazminatına ilişkin sorunları da dile getiren Onay, kıdem tazminatı tavanı uygulamasının işçileri mağdur ettiğini ve bu durumun çözülmesi gerektiğini ifade etti. "Kıdem tazminatı, işçilerin emeklilik döneminde en büyük güvencesi. Ancak tavan uygulaması, işçilerin haklarını her geçen gün daha fazla erozyona uğratıyor. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmalı” diye konuştu.

Onay, konuşmasını, işçilerin talepleri karşılanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek sonlandırdı. “İşçiler olarak artık sabrımız tükendi. Sorunlarımız çözülene kadar meydanlarda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.