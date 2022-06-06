Deniz Demir: Benzin ve motorine zam gelecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 21:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir benzin ve motorine zam geleceğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından benzine 1 lira 20, motorine de 1 lira 40 kuruş zam yapılacağını paylaştı.

Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benzin ve motorine yeni zam yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek."