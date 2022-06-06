Deniz Demir: Benzin ve motorine zam gelecek
Deniz Demir benzin ve motorine zam geleceğini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir benzin ve motorine zam geleceğini duyurdu.
Demir, Twitter hesabından benzine 1 lira 20, motorine de 1 lira 40 kuruş zam yapılacağını paylaştı.
Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Benzin ve motorine yeni zam yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek."
Benzin ve motorine yeni zam yolda.— Deniz Demir (@demirdenizchp) June 6, 2022
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek.
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