BluTV'den üyelik ücretlerine zam

06 Haziran 2022 Pazartesi, 07:49

Yerli dijital platform BluTV, üyelik ücretine zam yaptı. Zamlı yeni fiyatlar, 2 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ranini Tv'nin aktardığı habere göre, son fiyat güncellemesiyle birlikte Türkiye'de oluşturulacak BluTV üyelikleri için aylık üyelik ücreti kredi/banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 34,90 TL; yıllık üyelik ücreti kredi/banka kartı için 274,80 TL oldu.

Yıllık üyelik ücretinde değişiklik yapan BluTV'den, üyelere gönderilen açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin ilk yerli dijital video platformu olarak, 2022'de de yeni orijinal içeriklerimiz, yerli ve yabancı dizi, film, program ve belgesellerimiz ile içerik arşivimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz.

8 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yıllık üyelik ücretlerimizi 274.80 TL olarak güncelliyoruz. Fazlasıyla orijinal içeriklerimizi keşfetmeye devam edebilmen için yıllık üyelik ücretimiz sana özel 190.80 TL (Ayda 15.90 TL) olacaktır. Bu ücret, gelecek üyelik yenileme döneminde uygulanacaktır.