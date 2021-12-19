Deniz Zeyrek canlı yayında anlattı: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun faizi düşüreceğini kulaklarımla duydum
Gazeteci Deniz Zeyrek, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinde yüzde 19 olan faizin yüzde 14'e indirilmesi kararı aldığını duyduğunu anlattı.
Fox TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" adlı programda konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, hükümetin ekonomi politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Deniz Zeyrek, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinde yüzde 19 olan faizin yüzde 14'e indirilmesi kararı aldığını bizzat duyduğunu belirtti.
"Faizi yüzde 14'e çekecekler deseydim o gün her halde içerdeydim" diyen Zeyrek konuyla ilgili şunları söyledi:
"Ankara'da Kavcıoğlu göreve geldiğinde temel hedefin, faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmek olduğunu duydum, kulaklarımla duydum. Yani Kavcıoğlu göreve geldiğinde hedef buydu, yüzde 14'e çekilecekti. Formülasyon bir, iki, ikiydi. Döviz kurları aşırı reaksiyon gösterince bir bir böldüler" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirmişti. Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürülmüştü. Dolar/TL kuru karar sonrası rekor üstüne rekor kırmıştı.
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