Şahan Gökbakar: 'Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu'

17 Aralık 2021 Cuma, 17:35

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizini dün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14’e düşürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomide yeni bir model deniyoruz, 6 ay sonra meyvelerini yiyeceğiz, Çin de böyle büyüdü” diyerek ekonomide Çin modelini örnek aldıklarını açıklamış; ekonomistler ise 'otoriter rejim' ve 'nüfusun hızla yoksullaşması' uyarısında bulunmuştu.



Karar sonrası dolar ve euroda art arda yeni rekorlar geldi. Dolar/TL, 17 Aralık günü 17 TL'yi gördü, Euro/TL ise 19 TL'yi aştı.



TL'deki sert değer kayıpları sürerken; komedyen Şahan Gökbakar da Twitter hesabından ekonomideki gidişatla ilgili paylaşımda bulundu.

'YAZIK OLUYOR'

Gökbakar, şu paylaşımları yaptı:

“1 dolar=16.1 TL, 1 euro=18.3 TL. Yazık oluyor… Bu durumdan ülkemizin hayrına bir sonuç çıkması mümkün değil. Artık bütün söylemleri bir kenara bırakıp, ekonomi bilimi ışığında, bu kontrolsüz gidişe bir son vermenin zamanı gelmedi mi?"

'FAİZ İNDİRİMİ YAPAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'

"Pandemi döneminin etkisi dünyada enflasyon oldu. Dünya ülkeleri bu soruna faiz artırarak cevap verdi. Ya dün Norveç Merkez Bankası bile faiz artırdı. Refahın en yüksek olduğu Norveç! Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu! Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?”