Deprem bölgesinde KOBİ’lere destek ödemesi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni finansman desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:08
Deprem bölgesinde KOBİ’lere destek ödemesi başlıyor
Abone Ol google-news

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki KOBİ'lere 4 milyar TL destek ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı.

Bakan Kacır, "15 Kasım 2023’ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar TL tutarında ödeme yaptık. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.


deprem haberleri deprem bölgesi haberleri KOBİ haberleri ödeme haberleri

İlgili Haberler

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: 'Her an deprem olabilir!'

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: 'Her an deprem olabilir!'
Burcu Altın Deprem kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Altın Deprem film ve dizileri...

Burcu Altın Deprem kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Altın Deprem film ve dizileri...
Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'

Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler

Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok'tan 'pes' dedirten açıklama: 'Yine olsa yine yaparım oğlum pırıl pırıl'

Oğlunu yurtdışına kaçıran Eylem Tok'tan 'pes' dedirten açıklama: 'Yine olsa yine yaparım oğlum pırıl pırıl'
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
Olmayan havalimanını 7.6 milyar TL'ye sattılar!

Olmayan havalimanını 7.6 milyar TL'ye sattılar!
Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!
Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'

Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'
Burcu Göksal’ın sözlerine bir eleştiri de CHP’li Salıcı’dan geldi

Burcu Göksal’ın sözlerine bir eleştiri de CHP’li Salıcı’dan geldi