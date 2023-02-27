'Deprem bölgesinde tarım yeniden yapılansın'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, bölgede yaklaşık 5 bin köy olduğunu ve 2.5 milyon kırsal nüfusun yaşadığını belirtti.

Türkiye’deki 181 sulama birliğinin 40’ının büyük bir sulama alanıyla bu bölgede yer aldığını kaydeden Yılmaz, bölgede çiftçi kooperatifleri üzerinden tarımda yeniden yapılanma planı hazırlanması gerektiğini açıkladı.