'Deprem bölgesinde tarım yeniden yapılansın'
Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiledi. Depremden etkilenen bu bölgelerde yaklaşık 3.5 milyon hektarlık verimli tarım arazisi bulunuyor. Uzmanlar bölgede yaklaşık 2 milyon büyükbaş, 9 milyon da küçükbaş hayvanın bulunduğunu, 2 bin 800 hayvancılık işletmesinin ise zarar gördüğünü belirtiyor.
Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, bölgede yaklaşık 5 bin köy olduğunu ve 2.5 milyon kırsal nüfusun yaşadığını belirtti.
Türkiye’deki 181 sulama birliğinin 40’ının büyük bir sulama alanıyla bu bölgede yer aldığını kaydeden Yılmaz, bölgede çiftçi kooperatifleri üzerinden tarımda yeniden yapılanma planı hazırlanması gerektiğini açıkladı.
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