Deprem bölgesindeki üreticiye e-ihracat desteği

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:13

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:18

Trendyol, afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek sağlama hedefi ile Adana Aktarma Merkezi açılışını erkene çekti.

Adana Aktarma Merkezi’nin faaliyete geçmesi dolayısıyla Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Express’ten Sorumlu Başkan Ömür Batu Şengül, Trendyol Go’dan Sorumlu Başkan Austin Kim, Trendyol Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Beti Yuhay Almozlino, Trendyol Grubu Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, Trendyol Grubu Pazarlama İletişimi Direktörü İrem Yılandil ve Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çağlayan Çetin, 6 Şubat’ta Adana da dahil olmak üzere 11 ili etkileyen depremler yaşandığını hatırlatarak, “Maalesef, ülkece çok büyük kayıplar verdik. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun. Umarım tekrarını bir daha yaşamayız” dedi.

Trendyol Adana Aktarma Merkezi’nin açılışını yıl ortalarında yapmayı planladıklarını ifade eden Çetin, “Yaşadığımız afetle beraber öncelikli olarak acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından bölgeye daha uzun vadeli ve kalıcı fayda sağlamayı hedefledik. Bu doğrultuda da bölge ekonomisinin toparlanması, istihdam yaratılması ve çarkların bir an önce yeniden dönmesi için aktarma merkezimizi daha erken faaliyete geçirme kararı aldık. Yaklaşık 500 milyon TL’lik bir yatırımla aktarma merkezimiz faaliyete başlıyor. Burası yaklaşık 20 bin metrekare alanıyla bölgenin en büyük aktarma merkezi. Ayrıca yakın bir tarihte Ankara’da daha yüksek kapasiteli bir aktarma merkezimizi devreye alacağız” diye konuştu.

BÖLGEDEKİ 35 BİN SATICISINI E-İHRACATÇI YAPACAK

Çetin, “Afet bölgesindeki satıcılarımızın 2022 yılındaki ticaret hacmi 10,5 milyar TL’ydi. Bu yıl için 16 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefi koymuştuk. Satıcılarımızın bu hedefe ulaşması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Bölgeye 3 yılda sağlayacağımız ticaret hacmi 70 milyar TL’yi bulacak. Aynı zamanda bölgedeki 35 bin satıcımızı bu yıldan başlayarak Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışı satışlarına başlatmayı ve tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

BÖLGEDEKİ ÜRETiM HACMİ 3 KAT ARTIRILACAK

Trendyol markalı ürünlerin tüm Türkiye’deki 420 üretici tarafından, 4 bin yerli işletmede üretildiğini vurgulayan Çetin, “Bölgede, Trendyol markalı ürünleri üreten 18 fabrika, 65 atölye ve 4 binden fazla çalışan bulunuyor. Bölgeye ciddi istihdam ve ticari katkı sağlayan bu işletmelerimizin tekrar ayağa kalkarak üretime başlaması için tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bölgedeki Trendyol markalı ürün üreticilerimize sağladığımız geliri bir önceki seneye göre 3 kat artırarak yaklaşık 1 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Üretim hacminin daha fazlasını deprem bölgesine kaydırmak amacıyla bölgedeki mevcut üreticilerinin sipariş adetlerini artırmayı planladıklarını belirten Çetin, bölgeden yeni üreticileri de ekosisteme dahil edeceklerini aktardı.

TÜRKİYE’DE HİÇ ÜRETİMİ OLMAYAN ÜRÜN ÜRETİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kamu kurumlarından gelen acil ihtiyaç listesini ilk 24 saat içerisinde satıcılarından tedarik ettiklerini belirten Çetin, “Bu noktada bizim için çok değerli bir süreci paylaşmak isterim. Gelen acil ihtiyaçlar arasında Türkiye'de üretimi olmayan ihtiyaç malzemeleri vardı. Örneğin çocuk uyku tulumu. Bu noktada Trendyol’un üretim gücünü devreye aldık. Platformumuz üzerinden gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 70’ini yerli üretim ürünler oluşturuyor. Bölgede Trendyol’a üretim yapan 83 üreticimiz var. Bu üretimi gerçekleştirebilecek tüm satıcılarımızla tek tek iletişime geçerek binlerce outdoor çocuk uyku tulumunu ürettirdik ve hızlıca bölgeye tedariklerini gerçekleştirdik” dedi.

BÖLGENİN E-TİCARET POTANSIYELİ ARTACAK

Adana Aktarma Merkezi ile ilgili detayları paylaşan Trendyol Express’ten Sorumlu Başkan Ömür Batu Şengül, “Aktarma merkezleri lojistiğin can damarı. Lojistik de e-ticaretin. Yeni aktarma merkezi yatırımı ile önemli bir istihdam sağlayarak bölgenin ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak; bölgenin e-ticaret potansiyelini artıracağız. Adana'da aktarma merkezimizde şu an 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. Potansiyel iş hacmini göz önünde bulundurduğumuzda ise bu sayının 2 yıl içinde üç katına çıkmasını öngörüyoruz. Aktarma merkezimizi ilk 20 gün sadece afet bölgesine gönderilen yardımların ayrıştırılması ve bu yardımların bölgeye gönderilmesi için kullandık. Müşteri operasyonlarımızın yanı sıra afet bölgesine yardımlarımızı da bu aktarma merkezimiz ile koordine etmeye devam edeceğiz. Ayrıca afet bölgesi ile dayanışma kapsamında Ramazanda Birlik Vakti hareketimiz ile ramazan gıda paketlerimizi bölgeye bu aktarma merkezimiz aracılığı ile gönderiyoruz. Adana, Mersin, Karaman, Konya, Osmaniye ve Hatay illerine dağıtımlarımızı bu aktarma merkezi üzerinden gerçekleştireceğiz. Bu aktarma merkezi günlük 400.000 ürün ayrıştırma kapasitesine sahip” açıklamasını yaptı.

BİNLERCE YENİ İŞLETMEYE ‘UMUT’ OLDU

Bölgede 35 bin satıcı, 3.000 restoran ve 250 market iş ortakları olduğunu ifade eden Trendyol Grubu Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, satıcılara destek olması için 50 e-ticaret danışmanlarını bölgede görevlendirdiklerini belirtti. Şimdiye kadar bölgedeki satıcılara verdikleri, 0 komisyon, vade süresi, reklam, özel eğitim ve danışmanlık programları desteklerinin 200 milyon TL’yi bulduğunu belirten Çokaygil, “Teknolojik yetkinliklerimizi hızla devreye alarak “Siparişin Umut Olsun” programını bir günde hayata geçirdik. Normal şartlarda, bu operasyonun hayata geçmesi 15 günü bulabilirdi. Sektörde ilk olan bu program ile afet bölgesinde faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarımızın ürünlerini tek çatı altında topladık. Bu programı herhangi bir ticari kaygı olmaksızın sıfır komisyon ve sıfır vade ile hayata geçirdik. Bölgede bulunan ancak mevcutta satıcımız olmayanlara da destek olabilmek için teknoloji danışmanlığı başta olmak üzere e-ticaret danışmanlığı desteği sağlıyoruz. Kendi satıcılarımıza ek olarak şu ana kadar binlerce işletmeye ulaştık. Tarımda da dijital kalkınmayı çok önemsiyoruz. Bölgedeki e-ticaret danışmanlarımız, tarım üreticilerimizle birebir temasa geçtiler. Bu üreticilerimizi de e-ticarete taşımak için gereken desteklerimizi veriyoruz” diye konuştu.

2.5 MİLYON KİŞİYE SICAK YEMEK VE TEMEL GIDA DESTEĞİ VERİLDİ

Depremden etkilenen vatandaşların sıcak yemek ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Trendyol Yemek ve Market ekiplerinin hızlı bir şekilde koordine olduğunu ifade eden Trendyol Go’dan Sorumlu Başkan Austin Kim, afet bölgesindeki restoranların ihtiyaç duyduğu malzemelerin Trendyol iş ortağı olan marketlerden temin edilerek karşılandığını söyledi. Arda Türkmen, Fatih Tutak, Rafet İnce gibi önemli şeflerin de aralarında olduğu toplamda 30’u aşkın gönüllü seyyar mutfağa ve 65 restorana gıda malzemesi desteği verdiklerini kaydeden Austin Kim, “Bir yandan sahadaki dağıtım organizasyonumuz devam ederken, uzun vadeli sürdürülebilir bir çözüm sağlayabilmek adına kendi konteyner mutfaklarımızı kurmaya karar verdik. İlk mutfağımızı Antakya Narlıca'da kurduk ve 13 Şubat’tan beri günlük 4.500 kişilik sıcak yemek çıkarıyoruz. Birisini henüz açtığımız Adıyaman’daki iki mutfağımızda ise toplam 13.500 kişiye sıcak yemek servis ediyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 2.5 milyon kişiye sıcak yemek ve temel gıda desteği verdik” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARI VE İŞ ORTAKLARINA 37 MİLYON TL’LİK DESTEK

Afet bölgesinde toplamda 1200 çalışan, kurye ve taşıyıcı iş ortakları bulunduğunu ifade eden Trendyol Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Beti Yuhay Almozlino, “Deprem haberini aldığımız ilk an itibarıyla, bölgede ikamet eden tüm çalışanlarımızla, kurye ve iş ortaklarımızla iletişime geçerek kendilerinin ve ailelerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Deprem bölgesinde bulunan çalışanlarımıza sağladığımız geri ödemesiz maddi desteklerin yanı sıra deprem bölgesinde birinci derece yakını bulunan çalışanlarımız için de özel bir avans sistemi oluşturduk. Bölgedeki çalışma arkadaşlarımıza 18 milyon TL, lojistik iş ortaklarımıza 19 milyon TL deprem yardımı yaptık. Tüm ekibimize ve yakınlarına düzenli olarak psikolojik ve medikal destek vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HATAY DA YARININ KÖYLERI PROJESİ’NE DAHİL EDİLDİ

Kasım ayında UNDP iş birliğinde kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Yarının Köyleri projesini başlattıklarını hatırlatan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Yarının Köyleri projemizle köy ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını, böylece yerel ekonomi ve sosyal kalkınmaya destek olmayı, yerel üreticilerimiz için e-ticaret, e-ihracat köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Bu proje kapsamında belirlemiş olduğumuz iki köy Adana ve Diyarbakır’daydı. Adana ve Diyarbakır merkezlerimizi çevre illere de açıyoruz. Bu merkezlerde verilecek hizmetlere psikososyal destekleri, afetten korunma eğitimlerini de ekledik. Bölgede yerel ekonominin canlanması ve yerel kalkınmayı desteklemek için Hatay'ı da proje kapsamına alıyoruz. Ayrıca eğitim de önceliklendirdiğimiz bir konu. Depremzede üniversite öğrencilerine Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğinde hayata geçirdiğimiz “Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu” ile eğitim hayatları boyunca burs desteği vereceğiz. Uzaktan eğitime geçilmiş olması nedeniyle TEV aracılığıyla depremden etkilenen üniversite öğrencilerine bilgisayarlarını ulaştırmaya başladık” dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesindeki Fabrika Voleybol Okulları’nın destekçisi olduklarını hatırlatan Poyraz, deprem bölgesindeki okullardaki çocukların voleybol eğitimlerine devam edebilmeleri için kıyafet ve spor malzemesi desteklerimize devam edeceklerini açıkladı. Poyraz ayrıca çadırkent ve konteyner kentlerde Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte portatif voleybol sahaları kurmaya başladıklarını ifade etti.