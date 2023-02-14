Deprem sonrası artan göç nedeniyle Mersin, Ankara gibi illerde kiralık ev fiyatları patladı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 04:00

Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 168 artan kiralar, deprem sonrası fırsatçılar eliyle yeniden yükselişe geçti. Ankara, Mersin, Elazığ gibi bölgeye yakın illerde yüzde 50’ye varan artışlar yaşandığını söyleyen emlakçı odaları, örgütlenerek bu artışı durdurmaya çalışıyor. Gayrimenkul değerleme uzmanları ise acil önlemler alınmazsa barınma krizinin daha da körükleneceğini belirterek, yetkilileri uyardı.

Deprem bölgesinden kaçanların sığındığı illerin başında gelen Mersin’de kiraların yüzde 40-50 arttığını söyleyen Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, “5 bin lira olan kira bazı yerlerde 7-8 bazı yerlerde 10 bin lira oldu. Bu artışı gerçekleştiren mülk sahibi ve aracılar hakkında şikâyetlerde bulunacağız” dedi.

Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçan da şunları söyledi:

“Biz 7 bin ilanın sahiplerine ulaştık ve uyardık. Emlakçılar olarak da birleştik ve depremzedelerden komisyon almama kararı verdik. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef artışlar yaşanıyor. Bizim baskılamamıza rağmen yüzde 30-40’a varan artışlar yaşandı Ankara’da. Ticaret Bakanlığı’na da şikâyetlerde bulunduk. Umarız bir cezai yaptırımı olur.”

MEVCUTTU CEZA YOK

Eva Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, bölgeden göç yaşandığını ve Türkiye’nin buna hazır olmadığını belirtti. Kiraların acilen dondurulması gerektiğini belirten Yazıcı, “Yetkililer acilen boş olan evlerin boş tutulmasını yasaklayarak kiraya verilmesini sağlamalı, yabancıların kontratlarını uzatmamalı. Yoksa barınma sorunu daha da büyüyecek” dedi.

Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Bahri Gödeoğlu ise emlakçı odalarının şikâyetlerine karşın mevcut yasalarla herhangi bir yaptırım uygulanamayacağını söyledi. Gödeoğlu şöyle konuştu:

“Kira konusunda mevzuatımızda çok fazla eksik var. Öncelikle kiraya verenin hukuki durumu dahi belirsiz. Ülkemizde kira konusu denetimsiz bırakılmış durumda. Mülkiyet hakkı ile toplumsal fayda dengesinde kiraya verene kadar olan süreç, tamamıyla ev sahibi yönünde.”