Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:39

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 12:37

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntıyla büyük yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu. Bölgeye tüm Türkiye'den gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımlarının yanı sıra, binlerce gönüllü de enkaz kurtarma çalışmalarında görev almak için bölgeye akın ediyor.

Diğer taraftan da birçok ev sahibi bölgedeki depremzedelerin konaklaması için evlerinin kapısını açıyor.

Kiralık ev ilanlarının yayımlandığı birçok internet sitesinde, ev sahipleri 'Kiralık' olan ilanlarını, 'Depremzedeler için ücretsizdir' şeklinde değiştirdi.

İlanların yayımlandığı internet sitelerindeki yüzlerce ilanda evlerin depremzedeler için ücretsiz olduğu belirtilirken, bazı ev sahipleri kendi yaşadıkları evler için bile depremzedeler için oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı.

"SİZİN İÇİN HAZIRLADIK"

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi, yayımladığı ilanında, “Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" gibi sözlerle eşyalı olarak evi hazırladıklarını belirtiyor.

Muratpaşa ilçesinde ise bir apart, tüm odalarının sadece depremden zarar görmüş bölgeden gelecek aileler için ücretsiz konaklamaya açık olduğunu duyurdu.

İlanlarda Kayseri, Yozgat, Bitlis, Samsun, Malatya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Aksaray, Sinop, Zonguldak, Kırşehir, Çorum, İzmir gibi birçok ilden depremzedemler için ücretsiz verileceği duyurulan ve çoğunluğu da eşyalı evlerin ilanları yer alıyor.

Ayrıca birçok ilanda eşya, yakacak gibi destekler verilebileceği de belirtiliyor. Bazı ev sahipleri, daha önce 'Kiralık' olarak yayında olan ilanlarını, deprem nedeniyle depremzedelere ücretsiz vermek için kiralık durumunu askıya aldıklarını da belirtiyor.