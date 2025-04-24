Deprem sonrası gündemde: Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvurulur?

Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:26

Güncelleme: 24.04.2025 - 14:26

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından gözler bir kez daha kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında sunulan destekler, riskli binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ev sahibi ve işyeri sahiplerine sağlanan hibe ve kredi imkanları, kampanyaya olan ilgiyi artırıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA VERİLEN DESTEKLER NELER?

Kampanya kapsamında bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Her ek konut için ise 1 milyon 400 bin TL’ye kadar kredi verilebiliyor. İş yerleri için bu rakamlar sırasıyla 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi olarak belirlenmiş durumda. Ek işyerleri için de 700 bin TL kredi imkanı tanınıyor.

ÖDEMELER NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ödemeler, hak sahiplerinin anlaşmalı olduğu yüklenici firmaların Emlak Katılım Bankası’nda açacağı vadesiz hesaba dört taksit halinde yapılacak.

KAMPANYAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gelir şartı aranmayan kampanyada, kredi puanı da dikkate alınmıyor. Bu da kampanyayı daha geniş bir kesim için erişilebilir kılıyor.

HANGİ DURUMLARDA KAMPANYADAN YARARLANILAMAZ?

1 Nisan 2023’ten önce yapı ruhsatı alınmış yapılar kampanya dışında tutuluyor. Ayrıca projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut ölçülerden bir buçuk kat fazla olması durumunda kampanyadan faydalanmak mümkün olmuyor.