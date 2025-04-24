İBB'den deprem anı ve sonrası için değerlendirme: Tüm birimlerimizle teyakkuza geçildi

Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:21

Güncelleme: 24.04.2025 - 14:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Yaşam vadileri başta olmak üzere 260 bin kişilik barınma alanı oluşturulduğu, bin 500 personel ile sahada 24 saat hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1500 PERSONEL İLE 24 SAAT HİZMET VERİLDİ''

"Yaşam vadileri başta olmak üzere 606 yeşil alanda 260.000 kişi kapasiteli barınma alanları oluşturuldu.

429 tuvalet ve 1.500 personel ile 24 saat hizmet verildi.

59 İBB spor tesisi ve 203 okul bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı.

54 bin kumanya ve 54 bin şişe su dağıtıldı.

Mobil tuvaletler ihtiyaç noktalarına konuşlandırıldı.

İSPARK alanları geçici barınma ve toplanma alanı olarak kullanıma açıldı.

Halk Süt dağıtımı, 41 noktada 46 araçla gerçekleştirildi.

Fatih Bulgurlu, Kartal Bülent Ecevit, Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezleri vatandaşlara açıldı.

Müze Gazhane, Feshane, Ataköy Baruthane ve Çubuklu Silolar gece boyunca açık tutuldu.

BELTUR tesisleri 24 saat açık kaldı.

64 Çocuk Etkinlik Merkezi halka açıldı.

128 personel, psikososyal destek için görevlendirildi.

Tüm şehir tuvaletleri ücretsiz hale getirildi.

DEPREM ANI VE SONRASI ALINAN KRİTİK ÖNLEMLER

23 Nisan 2025 saat 12:13’te meydana gelen 4.0 ve saat 12:49’daki 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir koordinasyonunda AKOM’da kriz masası kuruldu.

İBB’nin tüm yönetici ve teknik ekipleri sahaya yönlendirilirken:

Darülaceze sakinleri ve öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler tahliye edildi.

Kapalı spor salonlarındaki etkinlikler iptal edildi.

Metrolar boşaltıldı, kontrol sonrası yeniden işletmeye alındı.

İSKİ, İGDAŞ, İETT gibi altyapı hizmetlerinde kontroller sağlandı.

153 Çağrı Merkezi’nin kapasitesi artırıldı.

Su ve kumanya dağıtım ekipleri hızla sahaya yönlendirildi.

Teknik personel hasar tespit çalışmalarına başladı.

İtfaiye ve zabıta ekipleri tam kapasiteyle çalışmalara destek verdi.

''İLK RESMİ AÇIKLAMALAR İBB'DEN YAPILDI''

Deprem sonrası ilk açıklamalar ve basın bilgilendirmeleri İBB yöneticilerinden geldi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 'İBB sahada, tüm kaynaklarımızla halkımızın yanındayız. Başkanımızın eksikliğini hissettirmemek için buradayız' ifadelerini kullandı. İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ise sahadaki 628 araç ve bin personelin yanında 2 bin kişilik destek personelinin de görev başında olduğunu belirtti. İBB Bilim Kurulu da hemen toplandı. Kurul adına konuşan Prof. Dr. Tarık Şengül ise vatandaşlara uyarılarda bulundu:

'Panikten kaçınılmalı,

Hasarlı binalara girilmemeli,

Sadece resmi açıklamalara güvenilmeli,

Tüm yönetimler ve kurumlar iş birliği içinde çalışmalıdır.'

''HASAR DURUMU VE GÜVENLİK TESPİTLERİ''

AFAD, İtfaiye, Zabıta ve ilçe belediyeleriyle sahada yapılan taramalarda can kaybı yaşanmadığı, ancak İstanbul’da 173 kişinin panik veya kazalar sonucu yaralandığı tespit edildi. 15 kişinin tedavisinin hastanelerde devam etmekte olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Toplam 35 bina tahliye edildi. Fatih’te bir metruk bina yıkılırken, Bahçelievler Cengiz Topel Camii’nin minaresindeki tehlikeli parçalar itfaiye ekiplerince söküldü.

“RAYLI SİSTEMLER VE ALTYAPI KONTROL ALTINDA''

Metro, tramvay, metrobüs ve teleferik hatlarında herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Hatlar boş trenlerle kontrol edildi.

“İGDAŞ ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇALIŞTI, KRİTİK SEVİYE AŞILMADI''

23 Nisan 2025 saat 12:49’da meydana gelen deprem sırasında, İstanbul’daki Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Cihazları devreye girdi. Ancak ölçülen değerler otomatik gaz kesintisi gerektiren eşik seviyelerin altında kaldı. Bu nedenle ana sistem üzerinden bir kesinti gerçekleşmedi. Buna karşılık, bazı binaların iç tesisatlarındaki bağımsız deprem vanaları sarsıntıyı algılayarak otomatik olarak devreye girdi ve gaz akışını kesti. Gazı kesilen abonelere teknik ekiplerin yerinde müdahalesiyle yeniden akış sağlandı.

DESTEK HİZMETLERİ VE SOSYAL ALTYAPI

Yurtlarda 1.563 öğrenci evci izni talep etti, yurtlar güvenlik kontrolü sonrası yeniden kullanıma açıldı.

BELTUR tesisleri 24 saat boyunca hizmet verdi.

41 noktada Halk Süt dağıtımı yapıldı.

Zabıta ekipleri 39 ilçede tarama yaptı, 1 tarihi surda hasar tespit edildi.

En çok ihbar gelen ilçeler: Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih, Avcılar, Bahçelievler, Esenler oldu.

Toplam 1.297 itfaiye ve 841 çağrı 153 üzerinden alındı.

Atık Yönetimi ekipleri il genelinde gece boyunca toplanma alanları, park bahçe vb. alanlarda 100 noktada 500 personel, 129 araç ve ile rutin harici temizlik çalışmaları yürüttü.

''GECE BOYUNCA AÇIK TUTULAN ALANLAR TOPLANMA ALANI OLDU''

Ağaç ve Peyzaj AŞ: Mobil ikram ve temizlik hizmetleri sundu.Boğaziçi Yönetim AŞ: Tüm şehir tuvaletlerini ücretsiz hale getirdi, Kemerburgaz Kent Ormanı’na erişimi sağladı. İSKİ: Esnek bağlantı sistemleri sayesinde altyapı arızası yaşanmadı.

İSPARK: Tüm otoparkları ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açtı. Metro İstanbul: Tüm hatlar güvenli şekilde işletildi. Esenler ve Behiç Erkin Yerleşkelerinin bahçelerinde toplam 200 araçlık alan geceyi evlerinde geçirmek istemeyen yurttaşların kullanımına açtı. Araçlarıyla gelen vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sıcak çay, kahve ve su ikramında bulunuldu.

Enstitü İstanbul İSMEK: Eğitime 24-25 Nisan tarihlerinde ara verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan depremin ardından vatandaşlarının güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması adına tüm birimleriyle sahada olmaya, devletin ilgili kurumlarıyla eşgüdüm içinde görevini sürdürmeye devam edecek."