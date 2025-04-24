ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu açıkladı: İstanbul'da deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi?
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde farklı şiddetlerde hissedildi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve AFAD verilerine göre sarsıntı, farklı ilçelerde farklı şiddetlerde yaşandı.
İstanbul'da paniğe neden olan deprem, özellikle batı ilçelerinde daha güçlü hissedildi. ABD Jeoloji Merkezi'nin (USGS) yayımladığı harita, İstanbul’un sokak sokak hangi büyüklükte sarsıldığını gözler önüne serdi.
Depremin Merkez Üssü Silivri Açıkları 6.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlendi. Sarsıntı, İstanbul’un batısındaki ilçelerde daha yüksek şiddetle hissedilirken, doğu bölgelerine doğru şiddet azaldı. Artçı sarsıntılar gün boyu devam etti.
İstanbul ilçelerinde hissedilen şiddetler:
Beylikdüzü: 6,1
Esenyurt: 6
Büyükçekmece: 6
Avcılar: 5,9
Silivri: 5,5
Küçükçekmece: 5,2
Çatalca: 5
Başakşehir: 4,9
Bakırköy: 4,9
Esenler: 4,9
Bağcılar: 4,8
Bahçelievler: 4,8
Güngören: 4,8
Sultangazi: 4,8
Zeytinburnu: 4,7
Arnavutköy: 4,6
Ümraniye: 4,6
Fatih: 4,5
Bayrampaşa: 4,5
Ataşehir: 4,5
Sarıyer: 4,4
Beşiktaş: 4,3
Beyoğlu: 4,3
Kadıköy: 4,3
Eyüpsultan: 4,3
Şişli: 4,3
Kağıthane: 4,2
Tuzla: 4,2
Pendik: 4,2
Üsküdar: 4,2
Çekmeköy: 4,1
Maltepe: 4,1
Sancaktepe: 4,1
Beykoz: 4,1
Sultanbeyli: 4,1
Şile: 3,8
Kartal: 3,9
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