Deprem sonrası perakende cirolarında dev düşüş

BMD verilerine göre, deprem sonrası perakende cirolar ortalama yüzde 25 oranında azaldı. Markaların yüzde 86'sının adet satışları, yüzde 87'sinin ise cirolarında gerileme yaşandı.

Reuters
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:51
Deprem sonrası perakende cirolarında dev düşüş
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Birleşmiş Markalar Derneği'nden (BMD) yapılan açıklamaya göre, BMD üyesi markaların yüzde 87'sinin şubat cirosu ocak ayına göre geriledi.

BMD'nin yaptığı ankete göre, depremler nedeniyle şubatta markaların yüzde 94'ünün müşteri trafiği azalırken, adet satışlarında da düşüş oldu.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 şubatta meydana iki depremde yaklaşık 50  bin kişi hayatını kaybetti.

Depremlerin organize perakende sektörüne etkisinin büyük olduğunu söyleyen BMD Başkanı Sinan Öncel, BMD üyesi markaların afetten etkilenen bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 1,500 mağazasından yarısının hala kapalı olduğunu belirtti.

ÜYELERİMİZİN YÜZDE 94'ÜNÜN MÜŞTERİ SAYISI AZALDI

Öncel, " Deprem etkisiyle Şubat ayında ülke genelindeki mağazalarımızın müşteri sayısı, adet satışı ve cirolarında önemli düşüşler oldu... Ankete göre Ocak ayına oranlanla Şubat'ta üyelerimizin yüzde 94'ünün müşteri sayısı azaldı. Aynı dönemde üyelerimizin yüzde 86'sının adet satışlarında, yüzde 87'sinin de cirolarında gerileme oldu. Ortalamada yüzde 20-25 civarındaki ciro kaybının Mart ayında kısmen toparlandığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, depremlerde BMD üyesi markaların çalışanlarından 143'ü hayatını kaybetti.


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