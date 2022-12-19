İtalyan futbolcu Ciro Immobile'den Galatasaray açıklaması
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio forması giyen Ciro Immobile, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, "Galatasaray'a karşı daha önce de oynadım, yine enerjik ve kaliteli gençleri vardı. İyi bir takım gördüm sahada" dedi.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray tam 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçlarında Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi. Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Lazio'ya 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri son maçta ise Fransız temsilcisi Toulouse'u 2-1 yenerek moral depoladı.
Galatasaray'ın Antalya'daki rakiplerinden Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile mücadele ile ilgili olarak Fanatik'e konuştu.
"ENERJİK VE KALİTELİ GENÇLERİ VAR"
Deneyimli forvet, "Lige yaklaşırken 2 güzel maç yaptık ve lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. İki takıma da teşekkür ediyorum. Galatasaray'a karşı daha önce de oynadım, yine enerjik ve kaliteli gençleri vardı. İyi bir takım gördüm sahada. Bu sayede bizim için de iyi bir test oldu" yorumunu yaptı.
"TÜRKİYE BİR FUTBOL ÜLKESİ"
"Türk futbolunu takip ediyor musun?" sorusuna yanıt veren İmmobile, "Evet. Türkiye uluslararası seviyede önemli bir futbol ülkesi. Avrupa kupalarına hem takım hem de milli takım olarak katılan bir ülke. Önemli ve büyük bir futbol kültürüne sahip" diye konuştu.
MESSI'NİN KUPA KAZANMASI
Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini de aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Maalesef dışarıdan takip etmek zorunda kaldım. Ama güzel bir turnuva oldu. Dünya Kupası'nda her zaman şampiyonları, en iyileri görüyoruz ve duygulu, heyecanlı maçları yaşıyoruz. Turnuvanın en başından beri isteğim, Messi'nin kariyerini bir kupayla taçlandırmasıydı" ifadelerini kullandı.
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