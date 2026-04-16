Depremde etkilenen okulların onarımı için kredi alındı, tek kuruş harcanmadı: Kredi var, kullanım yok

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 20 Haziran 2025 tarihinde İslam Kalkınma Bankası’ndan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi yapılan 165 milyon dolar tutarındaki kredinin ne kadarının harcandığını sordu. Bu kredinin kullanım koşulları hakkında bilgi istedi. Kredinin faiz oranı, vadesi ve geri ödeme koşulları hakkında da bilgi talep etti. Kredinin ne kadarının harcandığı, hangi okul projeleri için kullanıldığı, bu projelerin hangi firmalara, hangi ihale yöntemiyle verildiğini de sordu.

‘HENÜZ KULLANILMADI’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Deprem Sonrası Okulların Yapım Projesi’nin finansmanı amacıyla, İslam Kalkınma Bankası’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) 20 Haziran 2025 tarihli kredi anlaşması ile 165 milyon dolar tutarında finansman sağlandığını anımsattı. Yanıta göre, söz konusu proje ile 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden etkilenen illerde eğitim tesislerinin yeniden yapım çalışmaları ile eğitim altyapısının desteklenmesine yönelik olarak 33 okulun yeniden yapım ve danışmanlık hizmetlerinin finanse edilmesi amaçlanıyordu.

Yanıtta, “Kredi kapsamında henüz kullanım yapılmamıştır. Kredi, kreditör kuruluş İslam Kalkınma Bankası tarafından kamu projeleri için genel olarak belirlenen finansal koşullarda sağlanmıştır. İslam Kalkınma Bankası, düzenli aralıklarla ödemeye esas oranları güncellemekte olup her kullanım döneminde o dönem için geçerli olan oranlar geçerli olacaktır” denildi.

İhale ve alım süreçlerinin ise finansman sağlanan kuruluş olan MEB tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Yanıtta, fiziki gerçekleşme de dahil olmak üzere projenin uygulanmasına ilişkin süreçlerin uygulayıcı kuruluş MEB’in sorumluluğunda olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yalnızca dış finansman sağlanmasına ilişkin süreçte rol aldığı kaydedildi.

IBRD’DEN ALINAN KREDİ

CHP’li Akay, Dünya Bankası grubu kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na kullandırılan 200 milyon euro tutarındaki kredinin hangi tarihli anlaşma kapsamında temin edildiği hakkında da bilgi istedi. Kredinin faiz oranı, vadesi, geri ödeme takvimi ve toplam maliyetini sordu. Hazine garantisi verilip verilmediği, hangi projelerde kullanılacağı hakkında bilgi talep etti.

Şimşek bu önergeye verdiği yanıtta da, Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi Ek Finansmanı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere IBRD’den 18 Mart 2025 tarihinde imzalanan kredi anlaşması ile 200 milyon avro tutarında finansman sağlandığını bildirdi. Kredi ile 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerden etkilenen illerde depreme dirençli yeni konutların yapımının amaçlandığı kaydedildi. Yasa gereği kredinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na tahsisli olarak borçlu sıfatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temin edildiği, kredinin geri ödeme yükümlülüğünün Maliye’ye, projenin uygulanmasına dair her türlü sorumluluğun ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olduğu belirtildi. Kredinin 6 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplamda 13 yıl vadeye sahip olduğuna işaret edilen yanıtta, “Kredinin anapara geri ödemesi henüz başlamamıştır” denildi.