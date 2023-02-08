Depremin ardından 'borsa' isyanı: 'Kapatın artık, küçük yatırımcı paramparça oluyor'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:51

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:56

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde kayıplar yüzde 5 ve yüzde 7'yi aşınca iki kez devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından dahi borsada işlemlerin devam etmesi tepkilere neden oluyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, işlemlerin durdurulmasının yeterli olmadığını, deprem sonrası yapılan tüm işlemlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kapatmaz yetmez. Borsa İstanbul'da deprem sonrası yapılan işlemler mutlaka iptal edilmeli. Enkaz altında kalan, yaşamını yitiren, kurtarılmayı bekleyen internete erişimi olmayan 500.000 küçük yatırımcının haklarını korumak adına"

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da borsada işlemlerin durdurulmamasına isyan eden bir başka isim oldu.

"Borsayı kapatın kaçıncı yazışım yeter artık. Göçük altında kalan veya yakını kalan insan borsada hisse satamaz" diyen Demirtaş, tepkisini "Küçük yatırımcının parasını onun yerine yöneten yok. Küçük yatırımcı paramparça oluyor, daha nasıl yazayım?" diyerek gösterdi.

Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'daki sert hisse hareketlilikleri üzerine Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gideceğini söylemişti.