Depremle başlayan düşüş sürüyor: Varlık Fonu’nun borsada kurduğu 5 bin hattı zorlanıyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:45

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:45

Depremler sonrası önlemlerle açılan borsada yükseliş gözlemlense de dalgalı seyir devam ediyor.

Atılan adımlarla düşüşün önüne geçilmeye çalışılırken Türkiye Varlık Fonu (TVF) da Ziraat Portföy aracılığıyla borsaya para aktarmaya başlamıştı. TVF’nin en son 3 Mart’ta, muhalefetteki gelişmelerin etkisiyle yüzde 4’ün üzerindeki sert düşüşe 4.31 milyar lirayla müdahale ettiği belirtilmişti. Ardından 9 Mart'ta 5994 seviyesine kadar çıkan endeks ardından düşeşe geçti.

Uzmanlar, TVF’nin borsada 5000 sınırını tutmaya çalıştığını söylüyor.

Ancak bu savunma hattı da zorlanıyor. Önceki günü 4975 seviyesinden kapatan borsada bugün de düşüş görülüyor. 4900’e kadar düşen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69.55 puan değer kaybederek 4.905,92'ye indi.