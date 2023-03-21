Depremle başlayan düşüş sürüyor: Varlık Fonu’nun borsada kurduğu 5 bin hattı zorlanıyor
Depremler sonrası önlemler ve Türkiye Varlık Fonu’nun desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 5000 sınırının altında seyrediyor.
Depremler sonrası önlemlerle açılan borsada yükseliş gözlemlense de dalgalı seyir devam ediyor.
Atılan adımlarla düşüşün önüne geçilmeye çalışılırken Türkiye Varlık Fonu (TVF) da Ziraat Portföy aracılığıyla borsaya para aktarmaya başlamıştı. TVF’nin en son 3 Mart’ta, muhalefetteki gelişmelerin etkisiyle yüzde 4’ün üzerindeki sert düşüşe 4.31 milyar lirayla müdahale ettiği belirtilmişti. Ardından 9 Mart'ta 5994 seviyesine kadar çıkan endeks ardından düşeşe geçti.
Uzmanlar, TVF’nin borsada 5000 sınırını tutmaya çalıştığını söylüyor.
Ancak bu savunma hattı da zorlanıyor. Önceki günü 4975 seviyesinden kapatan borsada bugün de düşüş görülüyor. 4900’e kadar düşen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69.55 puan değer kaybederek 4.905,92'ye indi.
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