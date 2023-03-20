Fenerbahçe yatırımcılarının yüzü borsada güldü

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:32

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:32

Süper Lig'de dün aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Fenerbahçe'nin borsada işlem gören hisseleri yüzde 10 değer kazanarak tavan fiyata yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray bu hafta Konyaspor karşısında mağlup olurken takipçisi Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HİSSE FİYATI DÜŞÜŞTE

Galibiyetin ardından Galatasaray ile puan farkını bir maç eksiği ile 6'ya indiren Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 58,20 lira ile tavan fiyattan işlem görürken, saat 11.00 itibarıyla Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 5 düşüşle 8,72 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 2'ye yakın primle 8,70 lira, Trabzonspor hisseleri ise yatay seyirle 3,74 liradan işlem görüyor.