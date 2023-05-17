Depremzede işçi gelecekten kaygılı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 04:00

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, depremin ilk günlerinde işten çıkarmaların yasak olmasına karşın birçok işçinin kanunsuz bir şekilde işten atıldığını açıkladı.



Bu yasağın kalkmasının ardından sorunun büyüyeceğini belirten Türkmen, “Bu saatten sonra pek çok işçi ya işten atılmak ya da ücretsiz izinle açlığa mahkûm edilme korkusu yaşıyor” ifadelerini kullandı.

DİSK, Dev-Yapı İş Sendikası Denetim Kurulu üyesi Haydar Baran da deprem bölgesinde işsizlik sorununun büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Emekçinin bir yandan çalışacağı işyeri yok öbür yandan var olan haklarıyla ilgili, ödemelerle ilgili çok ciddi sorunlar var ve en önemlisi de yarını bilememezlikten işçilerde gelecek kaygısı üst düzeyde. Bölgede yerel yönetim de dahil devletin işsiz kalmış olan işçilere yönelik bir politikası da yok” ifadelerini kullandı.

İşçilerin temel ihtiyaçlarının toplumsal dayanışma sayesinde giderildiğini aktaran Baran, yetkililere seslenerek konuya ilişkin gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.