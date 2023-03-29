Deutsche Bank sarsıntısının nedeni neydi?

Cuma günü küresel satış dalgasına neden olan Deutsche Bank'ın risk priminde (CDS) yaşanan hareketin tek bir işlemden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:07
Deutsche Bank sarsıntısının nedeni neydi?
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Yetkililer, cuma günü küresel piyasaları etkisi altına alan satış dalgasının Deutsche Bank CDS’lerindeki tek bir işlemden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, bankanın teminatsız bir tahviline bağlı swaplarda cuma günü yaklaşık 5 milyon dolarlık bir işlem gerçekleştirildiğini ve düşük likiditeye sahip bu kontratlarda tek bir işlemin bile büyük bir harekete neden olabileceğini belirtti.

Deutsche Bank’ın CDS’i söz konusu günde tırmanmış ve bankanın piyasa değerinden 1,6 milyar Euro, Avrupa banka hisselerini izleyen endeksin piyasa değerinden de 30 milyar Euro silinmesine neden olmuştu.

"CDS PİYASASINDA ŞEFFAFLIK ARTIRILMALI"

Satış baskısının bu kadar geniş kapsamlı olmasında, yatırımcıların ABD banka iflasları ve Credit Suisse’in kurtarılmasının ardından yeni bir banka stresi haberine karşı çok hassas olmaları etkili olmuştu.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, bu işlemin kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığının belirsiz olduğunu ancak kötü bir niyet olduğuna dair bir işaret bulunmadığını aktardılar.

Bir kaynak, bazı verilerin, işlemin hedge amaçlı olduğuna işaret ettiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria ani hareketlere yatkın olan CDS piyasasında şeffaflığın artırılması gerektiğini söyledi.


Deutsche Bank hisse Satış CDS

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