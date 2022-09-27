Deutsche Bank İngiltere'de sancılı bir durgunluk bekliyor

27 Eylül 2022 Salı, 16:13

Deutsche Bank Başekonomisti, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) enflasyonu kontrol etmek için arayı kapatmaya çalışmasıyla İngiltere'nin “derin ve uzun” bir resesyona girmesini beklediğini söyledi.

David Folkerts-Landau Bloomberg’e verdiği röportajında "Derin ve uzun olacak bir resesyon süreci olacağını düşünüyoruz. Finansal istikrar yolunda ilerlemek için ödenmesi gereken bedel bu" dedi.

"BEKLEMENİN BİRAZ RİSKLİ"



Folkerts-Landau, BOE'nin olması gerekenin yüzde 2 ile 3 puan gerisinde olduğunu ve bir hamle yapmak için Kasım ayında yapılacak toplantıya kadar beklemenin "biraz riskli" olacağını söyledi. Öte yandan yine de sterlinin pariteden ziyade 1,15 seviyesine tırmanmasının daha muhtemel olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Folkerts-Landau, "İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmekte geç kaldı. Faiz oranlarının önemli ölçüde artması gerekiyor. İşsizlik önemli ölçüde artacak ve "sancılı" bir resesyon olacak. Ama bunun dışında bir yol olduğuna inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Folkerts-Landau, vergi kesintilerinin gerekli olduğunu düşündüğünü, ancak zamanlamasını sorguladığını söyledi.