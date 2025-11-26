Deutsche Bank’tan kritik dolar ve Euro uyarısı

Dünya devlerinden Deutsche Bank, ABD Doları'nın 2026 sonuna kadar ticaret ağırlıklı bazda yaklaşık yüzde 6 değer kaybedeceğini öngördü.

DOLARDA ZAYIFLAMANIN TEMEL DİNAMİKLERİ

Bankanın döviz stratejistleri tarafından hazırlanan yeni rapora göre, "Trump şoku" olarak nitelendirilen dönemin etkisi sona ermiş olsa da doların zayıflamasına işaret eden temel dinamikler devam ediyor. Raporda, ABD’nin dış denge görünümü ve para politikası döngülerinin dolar için hâlâ belirgin bir düşüş eğilimi oluşturduğu vurgulandı.

EURO/DOLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Deutsche Bank, özellikle ABD’nin giderek büyüyen cari işlemler açığını, doların değer kaybını destekleyen kritik bir gösterge olarak öne çıkarıyor. Bununla birlikte, söz konusu zayıflamanın 2025 için daha önce tahmin edilenden daha yavaş gerçekleşeceği belirtiliyor.

Avrupa cephesinde ise banka, Euro/dolar paritesinin 2026 sonunda 1,25 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bu beklentide küresel büyümenin pozitife dönmesi, Avrupa ekonomilerinin döngüsel toparlanması ve bölgenin güçlü dış finansal pozisyonu etkili oluyor.