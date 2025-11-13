Dev Alman bankasından 2026 yılı altın tahmini!

Alman bankası Commerzbank, 2026 yılına ilişkin yeni emtia fiyat tahminlerini açıkladı. Banka, özellikle değerli metallerde yükseliş beklentisini koruyor ve altının ons fiyatının önümüzdeki yıl sonunda 4 bin 200 dolar seviyesine olacağını öngörüyor.

Şu anda ons altın 4 bin 268 dolar seviyesinde işlem görüyor ve yıl başından bu yana fiyatlarda yaklaşık yüzde 58 artış yaşandı. Commerzbank, gümüşün ons başına 50 dolar, platinin 1.700 dolar ve paladyumun ise 1.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

SANAYİ METALLERİNDE TAHMİNLER YÜKSELDİ

Sanayi metallerine ilişkin tahminlerde de revizyona gidildi. Banka, alüminyum için ton başına fiyat beklentisini 2 bin 600 dolardan 2 bin 900 dolara, bakır içinse 9 bin 600 dolardan 10 bin 500 dolara yükseltti.