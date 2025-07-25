Dev bankadan Merkez Bankası yıl sonu faiz tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 3 puan düşürerek yüzde 43 seviyesine çekmesinin ardından, uluslararası piyasalardan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Alman Deutsche Bank, eylül ve ekim aylarında yapılacak Para Politikası Kurulu toplantılarında 250’şer baz puanlık indirim beklediklerini, aralık ayında ise 200 baz puanlık bir indirimin daha gündeme gelebileceğini açıkladı. Banka, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB, 2025 yılı sonuna kadar 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde üç toplantı daha yapacak.