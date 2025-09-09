Dev banka dolar/TL tahminini yükseltti!

HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, düşük reel faizler ve kurda değerlenme olmamasını bu değişikliğin gerekçesi olarak gösterdi.

HSBC stratejisti Murat Toprak’ın yatırımcılara gönderdiği 8 Eylül tarihli notta, 2025 yıl sonu dolar/TL beklentisinin 42’den 44’e yükseltildiği aktarıldı. Toprak, Merkez Bankası’nın kur politikasının TL’yi sabit tutmaya devam ettiğini vurgularken, reel değerlenmeye yönelik örtülü hedefin geçen yıla kıyasla daha gevşek bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

'SİYASİ BELİRSİZLİKLER RİSK OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR'

Notta, siyasi belirsizliklerin Türk Lirası için risk oluşturmaya devam ettiği ifade edilirken, makroekonomik ve finansal koşulların yıl sonuna kadar TL’nin yavaş ve kontrollü bir değer kaybı göstermesine olanak tanıyabileceği belirtildi. Toprak, faiz indirim döngüsünün piyasada belirsizliği artırdığını, mevduat faizlerindeki düşüş ve getirilerin sıkışmasının yüksek reel faiz ortamından çıkan ekonomi için risk oluşturabileceğini kaydetti.