Dev banka tarih verdi: Altın fiyatları tavan yapacak! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Ağustos 2025 Salı...

UBS, altın fiyatı için öngörülerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılı sonunda ons altın hedefini 3600 dolara çıkarırken, haziran ve eylül 2026 dönemleri için beklentisini 3700 dolar olarak açıkladı.

MERKEZ BANKALARI VE ETF ALIMLARI DESTEKLİYOR UBS değerlendirmesinde, altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) ile merkez bankalarının alımlarının fiyatları destekleyeceği vurgulandı. Ayrıca, küresel ölçekte artan dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın talebini güçlendiren bir unsur olduğuna dikkat çekildi.

ABD EKONOMİSİNDEKİ RİSKLER ALTINI ÖNE ÇIKARIYOR Banka, ABD’de yüksek seyreden enflasyon, zayıf büyüme ve Fed’in olası faiz indirimlerinin dolarda değer kaybına neden olabileceğini, bunun da altını güçlü kılacağını belirtti. Değerlendirmede “ABD makro riskleri, Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve jeopolitik gelişmeler merkez bankalarının daha fazla alım yapmasına yol açabilir. Bu faktörler altın fiyatlarını destekleyecektir” ifadelerine yer verildi.

2025’TE ALTINA TALEP ARTIYOR UBS, 2025 yılı için ETF kaynaklı altın talebi beklentisini 450 metrik tondan 600 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2025’in ilk yarısında 2010’dan bu yana en güçlü girişler kaydedildi. Merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekor seviyenin biraz altında kalması beklenirken, UBS 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4760 metrik tona ulaşacağını öngördü. Bu seviye, 2011’den bu yana en yüksek talep olacak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 387 TL

4 bin 387 TL Çeyrek altın: 7 bin 230 TL

7 bin 230 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 788 TL

28 bin 788 TL Ons altın: 3 bin 336 dolar