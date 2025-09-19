Dev banka yıl sonu altın tahminini yükseltti!

ABD’li yatırım bankası Citi, altın fiyatlarına yönelik yıl sonu tahminini güncelledi. Banka, daha önce 3 bin 600 dolar/ons olarak açıkladığı beklentisini 3 bin 800 dolar/ons seviyesine çıkardı.

ALTINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Citi’nin raporunda, ABD istihdam piyasasındaki zayıflama, tarifelerin küresel büyüme üzerindeki baskısı ve artan resesyon endişelerinin altını desteklediği vurgulandı.

Yapısal açıdan ise ABD’nin büyüyen mali açıkları, doların rezerv para statüsüne dair tartışmalar ve Fed’in bağımsızlığına yönelik kaygılar öne çıkarıldı.

BANKANIN TEMEL SENARYOSU

Citi’nin yüzde 60 olasılık verdiği temel senaryoya göre, altın fiyatları önümüzdeki aylarda 3800 dolar/ons seviyesine çıkarak yeni rekorlara imza atacak. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinde küresel büyüme görünümünde toparlanma yaşanması halinde altından çıkışların başlayabileceği belirtildi.

ALTERNATİF SENARYOLAR

Yukarı yönlü senaryoda, ABD’nin stagflasyona girmesi veya sert ekonomik iniş yaşaması durumunda Fed’in agresif faiz indirimlerine gidebileceği, bu süreçte altının 4000 dolar/ons seviyesine yükselebileceği öngörüldü.

Aşağı yönlü senaryoda ise jeopolitik risklerin azalması, tarife müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi ve ABD ekonomisinin güçlü kalması halinde altın fiyatlarının 3400 dolar/ons seviyesine gerileyebileceği ifade edildi.

FED’İN ETKİSİ

Citi ayrıca, Fed’in geçtiğimiz çarşamba günü açıkladığı çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından altının rekor seviyelere yükseldiğini hatırlattı.