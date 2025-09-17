Dev bankadan altın ve gümüş tahmini: Beklentiler yükseltildi!

Altın ve gümüş fiyatları art arda rekorlar kırarken, Alman banka Deutsche Bank gelecek yıl için tahminlerini artırdı. Banka, 2025 yılı ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara yükseltti.

Banka, artışı elverişli döviz ve faiz ortamlarına bağladı. Notunda, altının adil değerine göre zengin görünmesine rağmen, bunun büyük ölçüde kalıcı olması beklenen resmi talebin gücünden kaynaklandığını belirtti.

Deutsche Bank ayrıca, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahminini ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Fed’in faiz indirimi beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları, altın fiyatlarını bu yıl rekor seviyelere taşıdı. Son dönemde artan Fed faiz indirimi beklentileri, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Altın fiyatları dün tarihi zirveye ulaşmasının ardından yatırımcıların kâr realizasyonu yapmasıyla geriledi. Ons altın, dün 3 bin 703 dolarla yeni rekor seviyesine ulaştıktan sonra, bugün kritik Fed kararı öncesi bir miktar geri çekildi. Saat 12.25 itibarıyla ons altın yüzde 0,55 düşüşle 3 bin 669 dolardan işlem görüyor.

Gümüşte de geri çekilme görüldü. Dün 42,97 dolara çıkarak Ağustos 2011’den beri en yüksek seviyeyi gören ons gümüş, aynı dakikalarda yüzde 2,2 düşüşle 41,62 dolardan işlem görüyor.