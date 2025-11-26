Dev bankadan altında yeni rekor tahmini: 2026 yılında yeni zirveler görülecek!

Deutsche Bank’ın 2026 için altın fiyat beklentisine yönelik değerlendirmesi, kurumun yayınladığı son raporla güncellendi. Banka, yatırımcı akımlarındaki toparlanma ve merkez bankalarının devam eden alımları nedeniyle altının ortalama fiyat tahminini ons başına 4 bin dolardan 4 bin 450 dolara yükseltti. Bu kapsamda altının gelecek yıl 3 bin 950–4 bin 950 dolar bandında hareket etmesi bekleniyor. Aralığın üst sınırı, COMEX’te işlem gören Aralık 2026 vadeli kontratın mevcut seviyesinin yaklaşık yüzde 14 üzerinde bulunuyor. Banka, altının 2027’de ortalama 5 bin 150 dolardan, 2028’de ise 4 bin 500 dolardan işlem göreceğini öngörüyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA YENİ TAHMİNLER

Deutsche Bank, altın tahminlerine ek olarak gümüş, platin ve paladyum için de 2026–2028 yıllarını kapsayan fiyat projeksiyonlarını paylaştı. Raporda, gümüşün 2025 ortalama fiyatının 38,8 dolar olacağı tahmin edildi. Banka, 2026 yılı için ortalama fiyatı 55,1 dolar olarak belirlerken, ilk çeyrek için 51,7 dolar, dördüncü çeyrek için 58,5 dolar öngördü. Gümüşün 2027’de 60,0 dolar, 2028’de ise 55,0 dolar ortalama fiyata sahip olması bekleniyor.

Platin tarafında 2025 ortalama fiyatı 1253 dolar olarak hesaplandı. Aynı yılın dördüncü çeyreğinde fiyatın 1575 dolar seviyesine yükseleceği tahmin edildi. Deutsche Bank, 2026’nın ilk çeyreğinde 1630 dolar, son çeyreğinde ise 1840 dolar düzeyinin görüleceğini, yıllık ortalama fiyatın 1735 dolar olacağını bildirdi. Platin için 2027 ve 2028 öngörüleri sırasıyla 2 bin 40 ve 1750 dolar seviyesinde.

Paladyumda 2025 yılı için ortalama 1137 dolar tahmininde bulunan banka, dördüncü çeyrekte fiyatın 1420 dolar seviyesine çıkacağını belirtti. 2026’nın ilk çeyreği için 1470 dolar, son çeyreği için 1660 dolar tahmini paylaşılırken, yıllık ortalamanın 1565 dolar olacağı aktarıldı. Paladyumun 2027’de 1840 dolar, 2028’de ise 1570 dolar ortalama fiyatla işlem göreceği tahmin ediliyor.