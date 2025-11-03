Dev bankadan dikkat çeken asgari ücret ve enflasyon yorumu!

ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye’ye ilişkin değerlendirme raporunu paylaştı.

ENFLASYON TAHMİNLERİNİN ALTINDA KALDI

Fatih Akçelik imzalı notta, TÜİK’in açıkladığı yüzde 2,6’lık ekim ayı enflasyonunun, Bloomberg’in yüzde 2,8 ve JPMorgan’ın yüzde 2,7 tahminlerinin biraz altında gerçekleştiği belirtildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık enflasyonun ise eylüldeki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 2,2’ye gerilediği vurgulandı.

Raporda, gıda enflasyonunun yüzde 4’lük beklentilere karşın yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesinin bu düşüşte etkili olduğu, giyim grubunda ise aylık yüzde 12,7 oranında artış yaşandığı ifade edildi.

BANKANIN ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

JPMorgan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 32, 2026 yıl sonu tahminini ise yüzde 23 olarak korudu. Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 1,6 seviyesinde olmasının beklendiği ve bu tahminlerde yukarı yönlü risklerin bulunduğu aktarıldı.

Akçelik, 11 Aralık’taki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 38,5’e çekilmesini, 2026 yılı boyunca da her toplantıda 100’er baz puan indirimle faizin yüzde 30,5’e kadar gerilemesini beklediklerini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET VE DÖVİZ PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ

Raporda, asgari ücret artışı ve döviz piyasasına ilişkin öngörülere de yer verildi. Notta, “2026 sonu için öngördüğümüz yüzde 23’lük enflasyon tahmininde yukarı yönlü riskler görüyoruz; bunun başlıca nedeni, 2025’te beklenenden yüksek gerçekleşen TÜFE’nin 2025 yılı ücret müzakerelerini etkileyebilecek olmasıdır” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, “TCMB’nin politika faizini manşet enflasyonun oldukça üzerinde tutması ve yerleşiklerin dolarizasyonunu caydırmak amacıyla Türk lirası mevduat payı hedefini bir makro ihtiyati araç olarak kullanması bekleniyor” değerlendirmesi yer aldı.