Dev bankadan dolar sahiplerine uyarı!

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin mevcut performansının artık doların güçlü kalmasını desteklemediğini belirterek, önümüzdeki dönemde doların değer kaybı ihtimaline dikkat çekti. Banka, işgücü piyasasındaki gevşemenin de bu görüşü güçlendirdiğini vurguladı.

JACKSON HOLE TOPLANTISI BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs, bu hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısında geçtiğimiz yıla benzer bir tablo öngördüklerini açıkladı. Yetkililerin faiz indirimi ihtimalini gündeme getirebileceğini ancak kesin bir politika sinyali vermelerinin düşük olasılık olduğunu belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Fed’in söylemleri ve gelen veriler, kısa vadeli faizlerde hareket alanının devam ettiğine işaret ediyor. Goldman Sachs'ın ana senaryosu ise yıl içinde üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde.

DOLAR İÇİN NEGATİF SENARYO

Bankaya göre daha düşük "denge istihdam" seviyesi, işgücü arzındaki sıkılaşma, zayıf büyüme potansiyeli ve düşük kısa vadeli doğal faiz oranı dolar açısından olumsuz tabloyu destekliyor.

ENFLASYON VE ŞİRKETLERE ETKİLERİ

Son açıklanan veriler, özellikle ÜFE tarafında tüketici fiyatlarının Fed politikaları için engel oluşturmadığını ortaya koyarken, şirketler açısından belirsiz ve dalgalı bir ekonomik ortamı işaret ediyor.