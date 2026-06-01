Dev bankadan dolar/TL önerisi: 2 aylık kritik plan netleşti

Bank of America (BofA) Global Research, Türk Lirası'nda son dönemde yaşanan değer kaybının ardından risklerin yeniden fiyatlandığını ve bunun yatırımcılar açısından daha uygun bir giriş seviyesi oluşturduğunu açıkladı.

Banka, 48,8 seviyesinden 2 ay vadeli dolar/TL short pozisyonu alınmasını önerirken, işlemin vadesine kadar taşınmasının ve ardından yeniden değerlendirilmesinin planlandığını bildirdi.

TL’DEKİ DEĞER KAYBI SINIRLI KALABİLİR

Raporda, Türkiye’de ekonomi yönetiminin TL’nin ABD Doları karşısında reel olarak değer kazanması ve reel politika faizinin pozitif bölgede tutulması konusunda kararlı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Bu nedenle TL’deki değer kaybının, forward piyasasının işaret ettiğinden daha sınırlı gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son dönemde aylık taşıma getirisinin altında bir kur değer kaybı sağlamayı başardığını belirtti.

REZERVLER VE TURİZM GELİRLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Banka, 15 Mayıs itibarıyla kullanılabilir döviz rezervlerinin yaklaşık 37 milyar ABD Doları seviyesinde bulunduğunu ve bunun yaklaşık 30 milyar ABD Doları büyüklüğündeki yabancı forward pozisyonlarının üzerinde olduğunu aktardı.

Raporda, rezervlerin altın ve döviz swaplarıyla desteklenebileceği, gerektiğinde ise doğrudan altın satışlarının kullanılabileceği ifade edildi.

Yaz aylarında artması beklenen turizm gelirlerinin cari dengeyi desteklemesinin öngörüldüğünü belirten banka, kalıcı cari fazla beklenmese de mevsimsel iyileşmenin işlem açısından destekleyici olacağını değerlendirdi.

DOLARİZASYON EĞİLİMİ RİSK OLUŞTURABİLİR

BofA, yurtiçinde dolarizasyon eğiliminin önemli bir risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.

Raporda, TCMB’nin faiz artırımları, makroihtiyati önlemler ve reel kur politikası sayesinde bu baskıyı yönetebilecek araçlara sahip olduğu ifade edildi.

Yurtiçi sermaye çıkışlarının da risk oluşturduğu belirtilirken, mevcut politika çerçevesinin bu baskıları hafifletebileceği kaydedildi.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Banka, işlem için temel riskleri daha yüksek petrol fiyatları, güçlü ABD Doları, kalıcı dolarizasyon eğilimi, jeopolitik gerilimler ve sermaye çıkışları olarak sıraladı.

İran’daki çatışmaların büyümesi halinde kurdaki değer kaybı hızının artabileceğini belirten BofA, böyle bir senaryoda bile önümüzdeki iki ayda dolar/TL’deki yükselişin mevcut forward taşıma getirisinin altında kalmasını beklediğini bildirdi.