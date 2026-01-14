Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dev bankadan dolar/TL uyarısı: 12 aylık tahminler yayımlandı!

14.01.2026 15:56:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ING Global, Türk ekonomisine ilişkin yayımladığı son raporda enflasyon, faiz ve döviz piyasalarına dair beklentilerini güncelledi. Raporda, önümüzdeki döneme yönelik ekonomik görünümde risklerin yönü ve para politikasına ilişkin öngörüler öne çıktı. Döviz kuru ve fiyat istikrarı açısından izlenecek sürece dikkat çekildi.

ING Global, Türk ekonomisine ilişkin güncel tahminlerini paylaştı. Kurumun raporunda 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 22, gösterge faiz tahmini ise yüzde 27 olarak açıklandı. Raporda ekonomik görünümde risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu vurgulandı.

RİSKLER VE DEZENFLASYON BEKLENTİSİ

Raporda, 2025 yılı boyunca döviz kurunun dezenflasyon sürecini destekleyici bir seyir izlemesinin beklendiği belirtildi. Yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışlarının ise TCMB’nin enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağı öngörüldü.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

ING Global’in raporunda döviz kuru beklentilerine de yer verildi. Buna göre kurumun dolar/TL tahminleri şu şekilde sıralandı:

  • 1 aylık tahmin: 43,70
  • 3 aylık tahmin: 45,10
  • 6 aylık tahmin: 47,20
  • 12 aylık tahmin: 51,00

Raporda döviz kurunda kademeli yükseliş beklentisinin sürdüğü ve bu görünümün para politikası üzerindeki etkilerinin yakından izleneceği ifade edildi.

