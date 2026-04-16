Dev bankadan kritik rapor: Bakırda 13 bin dolar tahmini

Citi, kısa vadeli bakır fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, jeopolitik risklerdeki görece azalmayı gerekçe göstererek 0-3 aylık bakır fiyatı beklentisini ton başına 13 bin dolar seviyesine çıkardı.

GÜNCELLEMEDE JEOPOLİTİK ETKİLER ÖNE ÇIKTI

Citi’nin tahmin güncellemesinde ABD-İran gerilimindeki yumuşama ve Batı Asya’daki kükürt arzına yönelik belirsizlikler etkili oldu. Bakır üretimi açısından kritik öneme sahip olan kükürt arzında yaşanabilecek olası kesintilerin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendirildi.

BAKIR FİYATLARI ZİRVEYE YAKLAŞTI

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre gösterge bakır fiyatı, 2 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak ton başına 13.392,5 doları gördü. Batı Asya’nın küresel kükürt üretimindeki yaklaşık yüzde 24’lük payı, bölgedeki gelişmeleri bakır piyasası açısından kritik hale getiriyor.

BANKALARIN BEKLENTİLERİ FARKLILAŞIYOR

Bakır fiyatlarına ilişkin tahminler bankalar arasında farklılık gösteriyor. Wells Fargo, 2026 yıl sonu için bakır fiyatı beklentisini 12.452 dolara yükseltirken, Citi yılın son çeyreğine kadar fiyatların 12.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.

DİĞER METALLER İÇİN BEKLENTİLER

Citi, baz metallerin geneline ilişkin tahminlerini de paylaştı. Buna göre nikelde ton başına 19.000 dolar seviyesinde yükseliş beklenirken, çinkoda 3.300 dolar, kurşunda 1.950 dolar ve kalayda 50.000 dolar seviyelerinde daha dengeli bir görünüm öngörülüyor.