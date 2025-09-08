Dev bankadan sürpriz faiz tahmini!

ABD işgücü piyasasındaki yumuşama Fed'in eylül faiz kararını şekillendiriyor. Standard Chartered, faiz indirimi beklentisini güncelledi.

İŞGÜCÜ PİYASASINDA YUMUŞAMA FED'İ HAREKETE GEÇİREBİLİR

Standard Chartered, ABD'de ağustos ayında açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngördü. Banka, işgücü piyasasındaki hızlı yumuşamanın bu tahminin temel gerekçesi olduğunu belirtti. Ağustos ayında istihdam artışı beklentilerin oldukça altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile son yılların en yüksek seviyesine yükseldi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ 25 BAZ PUANDAN 50 BAZ PUANA ÇIKTI

Daha önce eylül toplantısında 25 baz puanlık indirim öngören Standard Chartered, son veriler ışığında tahminini 50 baz puana güncelledi. Banka, işgücü piyasasının hızla zayıflamasının Fed'i daha agresif adım atmaya zorlayabileceğini vurguladı.

“TELAFİ İNDİRİMİ” İFADESI ÖNE ÇIKTI

Notta, “Ağustos ayı işgücü piyasası verileri, geçen yıl bu dönemde olduğu gibi, eylül ayındaki FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir 'telafi indirimi' için kapıyı aralıyor” değerlendirmesi yer aldı.