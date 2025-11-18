Dev bankadan TCMB enflasyon ve faiz tahmini!

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 2026 sonuna kadar yüzde 27’ye, 2027 sonuna kadar ise yüzde 21’e düşürmesini bekliyor. Georgi Deyanov ve Andrea Masia’nın da aralarında bulunduğu uzmanlar, TCMB’nin kararlarını toplantı bazında alacağını ve finansal koşullardaki değişikliklere tepki verecek esnekliğe sahip olacağını öngörüyor.

ARALIKTA FA İZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Kurum, Merkez Bankası’nın aralık ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38,50’ye çekmesini öngörüyor. Raporda, “Enflasyondaki düşüş hızının 1. çeyrekte artmasıyla birlikte, Merkez Bankası'nın 2026 sonuna kadar faiz indirim hızını toplantı bazında 150 baz puana çıkarması için alan görüyoruz. Ancak 2026 sonunda tekrar 100 baz puana yavaşlayacağını öngörüyoruz” ifadeleri yer aldı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Morgan Stanley ekonomistlerine göre, enflasyon 2026 sonunda yüzde 21, 2027’de ise yüzde 17 seviyesinde olacak. Artan büyüme ivmesi nedeniyle enflasyondaki düşüş sürecinin 2027’de yavaşlaması bekleniyor ancak genel olarak enflasyonun düşüş eğiliminde kalması muhtemel.