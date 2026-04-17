Dev bankadan Türkiye uyarısı: Savaş başlamadan önce de işler yolunda değildi

BBVA Research tarafından yayımlanan ekonomi raporunda, Türkiye ekonomisinin bölgedeki çatışmalar başlamadan önce bile öncü göstergelerin işaret ettiğinden daha zayıf bir görünüm sergilediği belirtildi. Savaşın etkilerinin artmasıyla birlikte üretim ve talep tarafındaki bozulmaların hız kazandığı ifade edildi.

Rapora göre sanayi ve inşaat sektörlerinde belirgin bir durgunluk yaşanırken, hizmetler sektörü sınırlı bir toparlanma gösterdi. Üretimdeki zayıflığın temel nedeni olarak ise iç ve dış talep koşulları öne çıktı.

Mart ayına ilişkin öncü göstergelerin siparişler, beklentiler ve üretimde keskin bir bozulmaya işaret ettiği aktarılırken, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyümenin yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

PETROL FİYATLARI VE DIŞ ŞOKLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Raporda, ekonomik görünüm üzerindeki risklerin arttığına dikkat çekilerek savaş kaynaklı dış denge bozulmalarının büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeye göre, arz şokları nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanacak her yüzde 10’luk artışın, bir yıl içinde büyümeyi yaklaşık 0,3 puan düşürebileceği öngörüldü. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimi nedeniyle sıkı para politikası duruşunun uzun süre korunmasının gerekliliği vurgulandı.

2026 BÜYÜME TAHMİNLERİ REVİZE EDİLEBİLİR

Raporda, Batı Asya’da ikinci çeyrekte ateşkes sağlanması durumunda dahi tedarik zincirlerinin normalleşme hızına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

BBVA Research, görünümün netleşmesiyle birlikte 2026 yılı için öngörülen yüzde 4 büyüme tahmininde revizyona gidilebileceğini bildirdi. Sıkı finansal koşulların iç talep üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği, dış talebin ise büyümeye negatif katkı yapmasının beklendiği kaydedildi.