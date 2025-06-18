Dev bankadan yıl sonu dolar/TL tahmini: Rakamlar yükseliyor!

ING Global, haziran ayı küresel döviz piyasaları raporunda Türkiye ekonomisine ve döviz kurlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Kurum, dolar/TL ve Euro/TL pariteleri için kısa ve uzun vadeli beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

DÖVİZ KURLARI İÇİN YENİ TAHMİNLER AÇIKLANDI

ING, dolar/TL’nin önümüzdeki 1, 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde sırasıyla 40,15, 41,20, 43,00 ve 47,00 seviyelerine ulaşmasını bekliyor. Euro/TL için ise aynı dönemler için sırasıyla 45,77, 46,97, 49,45 ve 54,05 seviyeleri öngörülüyor. Bu öngörüler, piyasalarda Türk lirasının kademeli değer kaybı eğilimini sürdüreceği beklentisini yansıtıyor.

ENFLASYON VE REZERV POLİTİKASI ÖNE ÇIKIYOR

ING, Türkiye’ye dair analizinde, "Güçlü baz etkisi ve fiyat baskılarındaki geniş çaplı düşüşler mayıs ayında yıllık enflasyonu aşağı yönlü etkilemiştir" ifadesini kullandı. Raporda, piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

Kurum, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 30’un altında kalmasını bekliyor. Ancak İran-İsrail arasındaki gerilimin artması halinde, yükselen petrol fiyatlarının dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

REZERVLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv birikimini yeniden başlattığı ve son rakamın 29,8 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Ayrıca bankacılık sektörünün döviz likiditesinin bir kısmının zorunlu karşılık artışı yoluyla TCMB bilançosuna aktarılmasının bu sürece katkı sağladığı vurgulandı. Ancak, jeopolitik risklerin rezerv artışı süreci üzerinde baskı oluşturabileceği de ifade edildi.

TÜRK LİRASI DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

ING, Türk Lirası'ndaki kademeli değer kaybının mayıs ayında da sürdüğüne dikkat çekti. Raporda, "Enflasyondaki düşüş ve TL varlıklara yönelik iştahın artmasıyla birlikte, TCMB ortalama fonlama maliyetini bir haftalık repo faizi seviyesine yaklaştırmak amacıyla likidite koşullarını gevşetmeye başladı. Ancak, mevcut durumda Türk lirasında anlamlı bir yön değişimi öngörmüyoruz" ifadeleri yer aldı.