Dev bankalar ikiye bölündü: Altın hâlâ 'güvenli liman' mı?

Dünya ekonomisinin gözü kulağı altın fiyatlarındayken, uluslararası dev bankalardan gelen farklı yorumlar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Özellikle ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimler sonrası altının nasıl bir tepki vereceği tartışma konusu oldu. İşte iki dev bankanın birbirinden farklı altın öngörüleri...

'BU SADECE GEÇİCİ BİR DURAKLAMA'

Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, altın fiyatlarındaki son düşüşlerin korkulacak bir durum olmadığını savunuyor. Hansen’a göre fiyatlardaki geri çekilme kalıcı bir "çöküş" değil, sadece bir "düzeltme".

Altın Neden Düştü?

Enerji fiyatları artınca enflasyon korkusu doğdu, bu da merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine neden oldu. Yükselen faizler ve güçlenen dolar, faiz getirisi olmayan altını kısa süreliğine baskıladı.

Yatırımcı Neden Kaçmıyor?

Yatırımcılar altını tamamen terk etmiyor; sadece bir süreliğine nakitte kalmayı tercih ediyor.

Gelecek Öngürüsü

Merkez bankalarının yoğun altın alımı ve dünyadaki riskler nedeniyle uzun vadede altının yönü hala yukarı.

'ALTININ ROLÜ SORGULANIYOR'

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley ise daha temkinli ve sorgulayıcı bir yaklaşım sergiliyor. Bankaya göre altın, son dönemdeki krizlerde beklendiği gibi "güvenli bir liman" gibi davranmadı.

Beklenen Tepki Gelmedi

Geçmişte savaş veya kriz çıktığında altın hızla yükselirdi. Ancak son haftalarda yaşanan jeopolitik stres dönemlerinde altın bu tepkiyi vermekte zorlandı.

Makro Dengeler Daha Önemli

Artık altın fiyatlarını sadece savaşlar değil; doların gücü, faiz oranları ve büyük yatırımcıların nakit akışları belirliyor. Bu da altını kısa vadede daha tahmin edilemez bir hale getiriyor.

GÜMÜŞÜN YILDIZI PARLIYOR MU?

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise her iki bankanın da gümüşe olan güveni. Özellikle Morgan Stanley, gümüşün sadece bir yatırım aracı olmadığını; güneş panelleri ve elektronik gibi sektörlerdeki yoğun kullanımı nedeniyle "gerçek bir ihtiyaç" olduğunu vurguluyor. Arzın az, talebin çok olması gümüşü altın karşısında daha güçlü bir seçenek haline getirebilir.

Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğini ancak altının gelecekteki seyrini savaş haberlerinden ziyade merkez bankalarının faiz kararlarının ve doların gücünün belirleyeceğini ifade ediyor.