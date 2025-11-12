Dev bankalar uyardı: Türkiye'de finansal kırılganlık zirvede!

BBVA Research ve ING Global, Türkiye'nin eylül ayı cari işlemler dengesi verilerine ilişkin analizlerini yayımladı. Değerlendirmelerde cari dengenin seyrini etkileyen temel unsurlar, dış ticaret açığı ve finansal kırılganlıklar öne çıktı.

ING Global, “Türkiye'nin eylül ayına ilişkin cari işlemler dengesi, tahminlerle uyumlu bir seyir izlerken, bu dengenin oluşmasında sermaye işlemleri hesabının önemli bir rol oynadığı gözlemlendi. Ancak detaylara inildiğinde, dış ticaret açığının geçen yıla göre artış göstermesi dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

Kurum, önümüzdeki dönemde yurtiçi talepteki zayıflık ve küresel ticaretteki gerilimlerin cari denge üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

HANEHALKI FİNANSAL VARLIKLARINDA GERİLEME

BBVA Research değerlendirmesinde, Türkiye’de hanehalkı finansal varlıklarının ikinci çeyrekte GSYH’ye oranla gerilediği, buna karşın net kısa döviz pozisyonunun yükselmesinin finansal kırılganlığı artırdığı vurgulandı.

Raporda, hanehalkı finansal varlıklarının GSYH’nin yüzde 38,7’sine gerilediği, net kısa döviz pozisyonunun ise 185 milyar dolarla 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

BBVA Research, “Kamu borcunun GSYH'ye oranı düşük kalmaya devam ederken, bankacılık sektöründe toptan dolar cinsi fonlama payı artış gösteriyor. Buna karşılık, borçlulukta TL payının yükselmesi ile vadeler uzuyor” değerlendirmesinde bulundu.