Dev bankalardan altında yeni rekor tahmini: 1980’den bu yana bir ilk!

Bank of America’ya (BofA) göre, altın ve gümüş fiyatlarının rekor seviyelerden sert şekilde gerilemesinin ardından değerli metaller piyasasında oynaklık yüksek seyretmeye devam edecek. Bankanın izlediği bir oynaklık göstergesi, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın 2008 küresel finans krizinin zirve döneminden bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Gümüşteki oynaklığın ise en son 1980 yılında bu ölçekte yaşandığı belirtildi.

SPEKÜLATİF İŞLEMLER VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU

Değerli metaller, geçen ay spekülatif işlemler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin etkisiyle güçlü bir yükseliş kaydetti. Ancak bu ralli, geçen haftanın sonuna doğru aniden sona erdi. Altın son on yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü yaşarken, gümüş de tarihindeki en kötü günlük performansını kaydetti.

BOFA: AŞIRI DALGALANMA KALICI DEĞİL

Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek bir oynaklık ortamının süreceğini, ancak son günlerde görülen aşırı dalgalanmanın ancak yeni bir spekülatif balon oluşması halinde tekrarlanabileceğini söyledi. Westermark, son iki işlem gününde yaşanan sert satışların piyasayı önemli ölçüde temizlediğini ifade etti.

Westermark ayrıca, altının uzun vadeli yatırım hikâyesinin daha güçlü olduğunu, yüksek fiyatlar ve oynaklığın pozisyon büyüklüklerini etkileyebileceğini ancak yatırımcı ilgisini ortadan kaldırmayacağını dile getirdi.

YUKARI YÖNLÜ RİSKLER SEYRİNİ KORUYOR

Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde risk dengesinin belirgin biçimde yukarı yönlü olmaya devam ettiğini bildirdi. Banka, Aralık 2026 için ons başına 5 bin 400 dolar seviyesindeki altın tahminine yönelik önemli bir yükseliş riski gördüğünü vurguladı.

Goldman Sachs, ocak ayında gözlenen fiyat oynaklığına ilişkin analizinde ise zamanlamanın, Çin kaynaklı spekülasyondan ziyade batı merkezli fon akımlarının etkisini yansıttığını ifade etti.

Banka, 22 Ocak’ta yayımladığı raporda Aralık 2026 için altın hedef fiyatını 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara yükseltmişti.