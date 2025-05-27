Dev bankalardan dolar/TL tahmini: Yıl sonu beklentileri yükseliyor!

Türkiye’de yüksek enflasyon, faiz politikaları ve siyasi gelişmeler, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine yol açıyor. Türk lirasındaki sert düşüşler, döviz kurlarında artışları beraberinde getirdi. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar sonrası, büyük bankalar yıl sonu dolar/TL tahminlerini yükseltti. Küresel piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı beklentisiyle, dolar/TL tahminleri 43,50 ile 48,33 lira arasında değişiyor.

TAHMİNLERDE YÜKSELİŞ

Türkiye’deki ekonomik dalgalanmaların etkisiyle dünya çapındaki finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri şöyle:

Bank of America: 43,83 TL

43,83 TL Citigroup: 44,88 TL

44,88 TL Deutsche Bank : 48,33 TL

: 48,33 TL Goldman Sachs: 45,00 TL

45,00 TL JPMorgan: 43,50 TL

43,50 TL UBS: 45,33 TL

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladıktan sonra ikinci işlem gününde de yukarı yönlü hareket ediyor. Dolar/TL, önceki günü 38,80 – 39,03 aralığında geçirdi ve günü 38,89 seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününde ise 39,06 liraya yükseldikten sonra öğlen seansında 13:45 itibarıyla 39,00 lirada seyrediyor.