Dev bankalardan Merkez Bankası faiz tahmini: '2025'in sonuna kadar...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı faiz kararının ardından yabancı dev bankalar, TCMB’nin politika ve faiz oranlarına ilişkin yeni tahminlerini ardı ardına paylaştı. Deutsche Bank’ın ardından ABD merkezli JPMorgan ve Citi de değerlendirmelerini yayımladı.

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Merkez Bankası, dün politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı. Ayrıca, gecelik borç verme faizi yüzde 49, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 44,5 olarak devam etti.

JPMORGAN'DAN YIL BOYU FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik’in raporunda, TCMB’nin Para Politikası Kurulu kararlarının beklentilere uygun olduğu belirtildi. Rapora göre, TCMB bir haftalık repo faizini yüzde 46, gecelik borç verme faizini yüzde 49’da tutarak temkinli duruşunu koruyor.

JPMorgan, Merkez Bankası’nın politika faizini yıl boyunca manşet enflasyonun üzerinde tutarak hanehalkı dolarizasyonunu sınırlamayı amaçladığını tahmin ediyor.

Raporda, TCMB'nin sözlü yönlendirmesinin Mayıs ayına göre daha güvercin olduğu vurgulanırken, yılın ikinci yarısında her toplantıda 250 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Faiz indirimlerine ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, 'para politikası duruşu sıkılaştırılacak' demek yerine, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak' ifadesini kullandı. Bu, TCMB'nin beklentilerimiz doğrultusunda 24 Temmuz'daki bir sonraki toplantısında faiz indirimi döngüsüne devam edeceğini gösteriyor.

TCMB'nin 24 Temmuz'dan itibaren yılın 2. yarısında her toplantıda 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda politika faizini yüzde 36'ya çekeceği yönündeki beklentimizi koruyoruz."

CİTİ TEMMUZDA FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜYOR

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Haziran ayı Para Politikası Kurulu kararının beklenildiği gibi gerçekleştiğini belirtti. Raporda, beklenmeyen bir ekonomik şok yaşanmazsa Temmuz toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği vurgulandı.

Enflasyon görünümüne dair temkinli bir tutumun devam ettiği belirtilirken, yıllık enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ancak risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi.

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İleriye baktığımızda, fiyat dinamiklerindeki bozulmanın doğası ve mali politikadan anlamlı destek için sınırlı olasılıklar nedeniyle enflasyon görünümü konusunda temkinli olmaya devam ediyoruz. Bu arka planı göz önünde bulundurarak, yıllık enflasyonun 2024'teki yüzde 44,4'ten 2025'in sonuna kadar yaklaşık yüzde 30'a düşmesini bekliyoruz ve risk dengesi yukarı yönlü."